Über 10.700 Schnelltests im Saale-Holzland-Kreis durchgeführt

Noch bis zum 30. Juni kann sich jeder Bürger kostenlos einem Schnelltest in der Globus-Apotheke in Hermsdorf unterziehen.

Eisenberg. Schnelltests sind eine große Hilfe bei der Bewältigung der Corona-Pandemie. Mittlerweile hat die Nachfrage auch im Saale-Holzland stark abgenommen.

Schnelltests haben auch im Saale-Holzland-Kreis geholfen, die Corona-Pandemie zu bewältigen.

Im Zeitraum von Anfang Mai bis Mitte Juni wurden mehr als 10.700 kostenlose Corona-Schnelltests durchgeführt. Laut Gesundheitsamt des Kreises entfielen davon 4603 auf das Testzentrum der Globus-Apotheke Hermsdorf inklusive der Angebote in Bad Klosterlausnitz und Weißenborn, 3453 auf das Testzelt am OBI-Markt in Eisenberg, mehr als 2000 auf die Rosenapotheke Kahla und die Laurentiusapotheke Camburg und 561 auf die DRK-Teststationen in Eisenberg, Stadtroda, Crossen und Kahla. Hinzu kamen kostenlose Tests in etlichen Arzt- und Zahnarztpraxen. Von allen im Gesundheitsamt gemeldeten Tests in diesem Zeitraum waren lediglich 15 positiv.

Der DRK-Kreisverband und die Globus-Apotheke Hermsdorf sowie Ärzte und anderen Apotheken hatten bereits ab März Tests angeboten. Inzwischen hat die Nachfrage nach Schnelltests stark abgenommen. Deshalb hatte das DRK seine mobilen Teststationen im Kreis geschlossen, auch die Tests bei OBI wurden eingestellt. Möglichkeiten für kostenlose Schnelltests bestehen derzeit in den genannten Apotheken, bei Ärzten und im DRK-Testzentrum in der Goethe-Galerie Jena. Landrat Andreas Heller und der Covid-19-Koordinierungsstab des Kreises danken allen Testanbietern für ihr Engagement bei der Pandemiebewältigung.