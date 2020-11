Gesunken sind die Vergleichswerte für Corona-Neuinfektion für Weimar und das Weimarer Land am Sonnabend. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Labore meldeten den Gesundheitsämtern in der Stadt und im Landkreis fünf beziehungsweise sieben bestätigte Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz-Werte je 100.000 Einwohner gingen damit auf 58,38 (Vortag 59,92) und 70,7 (Vortag 87,8) zurück. Mit diesen Werten wird das Infektionsgeschehen zwischen unterschiedlich großen Kreisen und kreisfreien Städten vergleichbar gemacht.

In Weimar gab es mit Stand vom Sonnabend 83 Infizierte (-6). Für das Weimarer Land wurden dazu keine Zahlen übermittelt.

Nach amtlichen Angaben sind die Neuinfektionen auf Ansteckungen innerhalb der Familie sowie am Arbeitsplatz zurückzuführen. Zudem sind in Weimar zwei Bewohner eines Pflegeheimes positiv getestet worden. In stationärer Behandlung befanden sich unverändert fünf Patienten in Weimar und sieben im Weimarer Land.

Die Quarantäne-Zahlen gingen in Weimar um 90 auf 386 zurück. Im Kreis Weimarer Land sind weiterhin 757 Kontaktpersonen und 32 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Quarantäne.