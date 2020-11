Vor einer Woche gehörte der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt noch zu den wenigen Landkreisen in Deutschland ohne Coronatote. Jetzt sind vier Menschen in sieben Tagen an oder mit dem Virus gestorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Das geht aus der Übersicht des Robert-Koch-Institutes hervor. Mit Stand vom Sonntag werden für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 343 Infektionen seit Beginn der Pandemie gemeldet. 142 Fälle sind noch aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf den neuen Höchstwert von 88,2.