Reaktionen aus Schmölln auf den angekündigten Lockdown

Ein zweiter Corona-Lockdown ab Montag, 2. November, droht auch in Schmölln. Betroffen sind unter anderem Breitensportvereine, Fitnessstudios, Musikclubs und Museen. Die Reaktionen der Akteure vor Ort auf vier Wochen Zwangsschließung unterscheiden sich kaum.

Danny Pippig vom Vorstand des Schmöllner Schwimmvereines „Seeteufel"

Danny Pippig vom Vorstand der Schmöllner „Seeteufel“ ärgert sich. „Wieder müssen wir diesen Schritt mitmachen. Dabei hatten wir nach dem ersten Lockdown gerade wieder die ersten Trainingserfolge zu verzeichnen.“ Generell hat das Coronajahr 2020 dem Schwimmverein arg zugesetzt. Keine Wettkämpfe, monatelanger Stillstand für die Vereinsmitglieder, kein fester Trainingsrhythmus, kaum Vorstandsarbeit und der jährliche Höhepunkt fiel mit dem Schmöllner Duathlon aus.

Schwer war das vor allem für die Jüngsten im Verein. „Unsere Kinder haben nach dem ersten Lockdown lange gebraucht, um zurück ins Training zu finden“, erzählt Pippig. Corona machte den Seeteufeln ebenso einen Strich durch die Rechnung, junge Übungsleiter auszubilden. „Das muss jetzt erneut warten“, sagt Danny Pippig. Dass es den Breiten- und Vereinssport trifft mit dem Lockdown, kann er nicht verstehen. „Sport und Bewegung sind gut fürs Immunsystem, wir haben das Infektionsschutzkonzept vom Tatami angewendet, das Chlorwasser bannt die Ansteckungsgefahr. Ich verstehe den Schritt jetzt, ehrlich gesagt, nicht.“

Schon nach dem ersten Lockdown habe der Verein Mitglieder verloren. Vor allem Kinder hätten sich umorientiert. Dass sich das wiederholt, befürchtet Pippig. Der Schwimmverein zählt rund 140 aktive Mitglieder, die größte Gruppe bilden die Fünf- bis 16-Jährigen, die Kinder- und Jugendarbeit ist der Schwerpunkt im Verein. Zwei Seniorengruppen, das älteste Mitglied ist über 80 Jahre alt, ziehen regelmäßig ihre Bahnen im Tatami, zu ihnen gehören 30 Frauen und Männer. 20 aktive gehören der Erwachsenengruppe an. Wegen des ausgefallenen Trainings in diesem Jahr hat der Seeteufel-Verein die Mitgliedsbeiträge reduziert.

Freiberufliche Fitnesstrainerin Ute Winges aus Schmölln

Fitnesstrainerin Ute Winges aus Schmölln findet klare Worte für den Lockdown in ihrer Branche. „Das ist ein Fass ohne Boden, mir brechen achtzig Prozent meine Einnahmen weg“, sagt die Freiberuflerin. Beruflich gehe sie in eine sehr ungewisse Zukunft. Sie betreut unter anderem die Herzsportgruppen des Geraer Gesundheitssportvereines. Den Donnerstag hat sie überwiegend am Telefon verbracht, um das Training abzusagen. „Das ist schon eine Sauerei“, wird sie deutlich. Den Menschen werde vor allem Angst gemacht und gesagt, sie müssten sich beugen. „Aber wohin denn noch“§, fragt sie. Die Regelungen sind in ihren Augen unverhältnismäßig und auch nicht zu verstehen. Und sie befürchtet, dass durch den neuerlichen Lockdown der Frieden im Land mehr und mehr in Gefahr gerät. „Da ist ordentlich Druck auf dem Kessel.“

Roger Witte, freiberuflicher Musiker aus Bohra

Der freiberufliche Musiker Roger Witte vom MusicClub Schmölln bleibt trotz des schwierigen Jahres mit nur zwei, drei Openair-Konzerten des Clubs gelassen. „Wir werden die nächsten vier Wochen nutzen, um an unserem Konzept zu feilen. Das brauchen wir sowieso, sollte sich die Situation nicht ändern.“ Was in den kommenden vier Wochen für seine Branche droht, sei indes nichts anderes, als was schon seit März läuft. „Wir können nichts machen.“

Matthias Lorenz, Kassenwart des Vereines Sommeritz rockt

Matthias Lorenz von Sommeritz rockt, Trägerverein des Stak reloaded: „Ich finde gut, dass die betroffenen Branchen jetzt Geld erhalten sollen. 75 Prozent vom Umsatz aus November 2019.“ Aber wo, fragt er, sind die Ausgleichszahlungen für die Zeit seit März? Sommeritz rockt ist durch alle Raster gefallen, um für finanzielle Hilfen in Frage zu kommen. „Wir leben von Spenden“, sagt er. Er sieht eine ganze Branche nicht nur leiden, sondern in Gefahr: Musiker, Freiberufliche, Licht- und Tontechniker, Clubs, Dienstleister und Vereine wie Sommeritz rockt. „Wir werden alle im Stich gelassen. Jetzt wieder. Es ist wie Berufsverbot.“

Klaus Hofmann, Direktor des Museums Burg Posterstein

Im Museum Burg Posterstein fällt die traditionelle Weihnachtsausstellung aus, wenn das Haus ab Montag für vier Wochen schließen muss. Direktor Klaus Hofmann: „Das werden wir noch diskutieren. Aber wenn wir vier Wochen zu machen, hat das keinen Sinn.“ Trotz geschlossener Museumstüren werden die Postersteiner keine Langeweile haben. „Wir werden uns auf unsere Digitalstrategie konzentrieren und die barrierefreie Webseite fertig machen. Sammlungsstücke in die Dauerausstellung integrieren - ohne Arbeit stehen wir gewiss nicht da.“ Wie man mit finanziellen Einbußen umgeht, wenn die Besucher ausbleiben müssen, werde man besprechen, wenn klar ist, ob in Thüringen die Museen in den Lockdown gehen.