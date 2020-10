Nordhausen. Städtische Wohnungsbaugesellschaft SWG in Nordhausen bittet wegen der Pandemie um Anfragen per Mail oder Telefon.

Vorsichtsmaßnahme: SWG in Nordhausen will Kontakte mindern

Ab Montag bittet die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (SWG) in Nordhausen ihre Mieter, wieder telefonisch oder per E-Mail mit den Beratern der kommunalen Firma in Kontakt zu treten. „Mit dieser Regelung folgen wir den Empfehlungen aller öffentlichen Stellen zur Kontaktminimierung. Termine können per Telefon oder E-Mail vereinbart werden. Wir wollen für unsere Mieter arbeitsfähig bleiben, um auch in schwierigen Zeiten unsere Dienstleistungen auf hohem Niveau sicherzustellen“, heißt es von der SWG.

Mieter erreichen die SWG zu den bekannten Geschäftszeiten telefonisch unter (03631) 920 3. Auf der Internetseite dunter www.swg-nordhausen.de sind alle Rufnummern und E-Mail-Adressen, auch für Havarien, verzeichnet.