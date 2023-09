In einer Kraxe können auch schon die Kleinsten mit auf Wandertour kommen - vorausgesetzt sie können schon selbstständig sitzen.

Wandern: Kraxe mit Kind am besten an einem Tisch aufruckeln

Bremervörde/Leipzig (dpa/tmn) – Wer die Kleinsten mit auf Wandertour nimmt, trägt sie oft auf dem Rücken. Wie lässt der sich dabei bestmöglich schonen?

In Rückentragen – sogenannten Kraxen – können Eltern den Nachwuchs mit auf Wandertour nehmen. Beim Aufsetzen der Tragen kann ein Tisch helfen, rät die Sportwissenschaftlerin Heike Streicher.

Und so geht's: Die Kraxe fest auf den Tisch stellen, das Kind hinein heben und anschnallen. Dann mit dem Rücken vor die Trage stellen, die Schultergurte überstreifen und langsam aufrichten - dabei wichtig: Einen festen, hüftbreiten Stand einnehmen und den Rücken gerade lassen. Andernfalls riskiere man schwere Rückenschäden, warnt Streicher. Sie arbeitet an der Universität Leipzig und ist Expertin für die Aktion Gesunder Rücken (AGR).

Damit sich der Druck auf Schultern und Rücken verteilt, sollten die Träger und Gurte einer Kraxe gut gepolstert sein. Beim Tragen sollte sie möglichst körpernah anliegen und ihr Hüftgurt sollte fest sitzen - so wird die Wirbelsäule bestmöglich entlastet.

Für die Kraxe: Kind muss sitzen können

Kinder können nach Angaben der AGR in Kraxen mitgenommen werden, sobald sie selbstständig sitzen können.

Beherrschen sie das noch nicht, tragen Eltern sie beim Wandern stattdessen lieber in speziellen Babytragen, in denen die Kleinen in der sogenannten Anhock-Spreiz-Haltung sitzen können. Das sei für eine gesunde Entwicklung der Hüfte und Wirbelsäule wichtig.