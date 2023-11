Was tun, wenn der Kollege suchtkrank ist?

Was tun, wenn der Kollege ein massives Alkoholproblem hat? Viele schweigen. Aber das hilft in keinerlei Hinsicht, sagen Fachleute.

Erfurt. Suchtkranke Mitarbeiter am Arbeitsplatz: Wie Kollegen und Führungskräfte darauf reagieren sollten. Eine Fachtagung in Erfurt hat nach Antworten gesucht.

Es gibt ganz viele Gründe nichts zu sagen. Das wissen die Männer und Frauen sehr genau, die in der Suchthilfe oder Suchtprävention arbeiten. Einzelne Gründe sind schnell genannt: Das ist der Gedanke, bestraft zu werden, wenn es angesprochen wird. „Ich schweige, weil ich keine Veränderungszuversicht habe“, räumt eine Frau ein. „Es hat viel mit der Vermeidung von Konflikten zu tun“, erklärt ein Mann. Es gibt die Angst, sich zu irren; die Furcht vor harten Konsequenzen, vor allem für den Betroffenen; die Unklarheit darüber, was nach dem ersten Ansprechen eigentlich passieren kann oder muss oder soll oder darf. Und was nicht. Doch so zahlreich diese Gründe sind, so einleuchtend, so menschlich sie erscheinen: Nichts rechtfertigt das Schweigen. Dennoch ist das Schweigen Alltag in Büros, auf Baustellen, in Werkhallen. Das Schweigen über die Sucht.

Abhängigkeit bei fünf bis zehn Prozent der Belegschaft

Mehrere Millionen Menschen bundesweit sind derart suchtkrank, dass sie selbst auf Arbeit berauschende Mittel zu sich nehmen: Alkohol, eine legale und weit verbreitete Droge. Relativ weiche, aber illegalen Drogen wie Cannabis. Harte, und erst recht illegale Drogen wie Kokain oder Crystal. Schmerzmittel, die es bis zu einem bestimmten Wirkstoffgehalt legal in jeder Apotheke zu kaufen gibt – und die nicht zur dauernden Anwendung gedacht sind … Gänzlich verborgen bleibt Sucht in der Regel weder Kollegen noch Vorgesetzten der Betroffenen. Doch viel zu selten finden Kollegen oder Vorgesetzte den Mut, die Suchtkranken direkt anzusprechen oder auf eine andere Art und Weise mit einem entsprechenden Verdacht umzugehen.

Michael Knoll, der an der Universität Leipzig auch zur Kommunikation und zum Verschweigen kritischer Themen innerhalb von Organisationen forscht, spricht deshalb bei einem Fachtag in Erfurt einerseits immer wieder das Offensichtliche und Bekannte aus, wenn er erklärt, wie grundfalsch Schweigen ist. Dieses Schweigen könne sowohl für Kollegen und Vorgesetzte als auch für die Suchtkranken selbst so belastend sein, sagt er, dass es bis zum Burnout zu führen vermag. Dies sei um so schwerwiegender, argumentiert Knoll, weil das Schweigen des Kollegen A auch etwas damit zu tun haben könne, wie Kollege B darauf reagiert, wenn er den Kollegen C in Schlangenlinie über den Büroflur laufen sieht. „Schweigen kann auch ansteckend sein“, sagt Knoll. Schweigen sei längst nicht immer eine bewusste, individuelle Entscheidung, sagt Knoll, was sich insbesondere Führungskräfte klar machen müssen. Denn, und auch das ist ziemlich offensichtlich: „In einer Organisation, in der man Dinge ansprechen kann, wird es auch eher möglich sein, über das Thema Sucht zu sprechen“, sagt der Fachmann.

Bei Arbeitsunfällen stellt sich schnell die Haftungsfrage

Doch auch Führungskräfte selbst können alkoholkrank sein, Tabletten nehmen, harte und weiche, illegale Drogen konsumieren. Das macht es in vielen Unternehmen, Verwaltungen und ähnliche Organisationen nicht leichter, ein offenes Klima zu schaffen. Im Gegenteil: Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums ist der Anteil der Führungskräfte, die suchtkrank sind, sogar noch höher als bei Beschäftigten ohne Führungsverantwortung. „Circa fünf Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind alkoholabhängig, bei Führungskräften sind es bis zu zehn Prozent“, sagt Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke). Man müsse davon ausgehen, dass etwa jeder zehnte Beschäftigte in deutschen Unternehmen missbräuchlich Suchtmittel zu sich nehme. Schon diese Zahlen allein, sagt Werner, seien Grund genug, Sucht am Arbeitsplatz zu enttabuisieren. „Im Sinne der betroffenen Beschäftigten ist in solch einer Situation konsequentes Handeln gefragt.“

Dieser Druck, nicht zu schweigen, sondern zu sprechen, selbst unangenehmste Wahrheiten klar zu benennen, zu intervenieren, rührt auch aus dem Arbeitsrecht her. Die Arbeitsrechtlerin Martina Ama­rotico hat folgende Kernbotschaft: Auf Arbeit von allen Suchtmitteln unbedingt die Finger lassen und schon beim kleinsten Verdacht, dass jemand berauscht sein könnte, handeln, sonst drohen sowohl Kollegen als auch Vorgesetzten möglicherweise schwerwiegende Konsequenzen. „Lieber mal eingreifen, als wegschauen, auch als Vorgesetzte“, sagt Amarotico.

Denn nur so ließen sich zum Beispiel suchtbedingte Arbeitsunfälle vermeiden, in deren Nachgang regelmäßig schon aus Haftungsgründen sehr nachdrücklich die Frage gestellt wird, wer von der Sucht eines Verunglückten gewusst haben könnte und wer gesehen haben könnte, dass dieser Mitarbeiter nicht an dieser Maschine an diesem Tag hätte stehen dürfen, die ihm gerade den Finger abgetrennt hat…

Wichtig sei bei diesem Eingreifen immer, den Suchtkranken als Mitmenschen zu sehen, der Hilfe brauche – nicht als Belastung, sagt Amarotico. Dieser moralische Fingerzeig ist ihr erkennbar wichtig, inmitten all der Paragrafen, auf die sie verweist. Dieser Perspektive sei ohnehin nicht nur menschlich, sondern auch rechtlich zum Beispiel dann bedeutsam, wenn ein Beschäftigter betrunken auf einem Werksgelände auftauche und von seinem Arbeitsplatz verwiesen werde. Diese Person sollte ein Arbeitgeber besser nicht alleine nach Hause schicken oder gar vor dem Werktor einfach stehen lassen.

Wenn nur digital konferiert wird, ist das Erkennen erschwert

Das könne als Aussetzen eines Hilflosen sogar strafrechtliche Konsequenzen haben, sagt die Arbeitsrechtlerin. Paragraf 221 des Strafgesetzbuches – Titel: Aussetzung – sieht für ein solches Verhalten grundsätzlich eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Schwieriger verhalte es mit der Frage, ob man eine solche Person alleine zu Hause lassen dürfe oder beaufsichtigen müsse. Das hänge stark vom Einzelfall und dem Grad des Rauschs ab, sagt Amarotico. „Im Zweifelsfall den Notarzt rufen.“

Irgendwie einfach ist es aber – Rechtslage hin, Rechtslage her – freilich nicht, das Schweigen zu tatsächlichen oder vermeintlichen Suchtkrankheiten von Kollegen zu durchbrechen. Die Betroffenen direkt anzusprechen. Oder Vorgesetzten oder Vertrauenspersonen einen Hinweis zu geben, jemand könnte ein Suchtproblem haben. Der Trend zum Homeoffice hat die Schwierigkeiten, solches Verhalten auch nur zu erkennen, zudem noch erhöht. Wenn Besprechungen nur als Videokonferenz stattfinden, ist es unmöglich, am Atem der Kollegen oder an deren Gang zum Schreibtisch zu erahnen, ob sie vor Beginn des Meetings noch schnell ein Glas Sekt getrunken haben. Oder eine halbe Flasche Schnaps.

Entscheidend sei, wie man einen Kollegen auf einen Suchtverdacht anspreche. Vorwürfe seien falsch. Den anderen durch seine Worte zu verletzen, sei falsch. Besser sei es, dessen Perspektive einzunehmen, sagt Michael Knoll. Führungskräfte könnten zudem versuchen, jeden ihrer Mitarbeiter mindestens einmal pro Woche persönlich und alleine zu sprechen, statt sie nur in großer Runde zu treffen, heißt es bei der Tagung im Publikum. Eine Frau sagt: „Ein weiterer Punkt, wie man mit Schweigen umgehen könnte, wäre, mal aufzuhören, für andere zu denken“. Denn egal, wie oft sich jemand einbilde, er wisse, was im Kopf eines anderen vorgehe, sehr oft wisse man es doch nicht. Anders gesagt: Vielleicht wartet ein Suchtkranker schon lange darauf, dass ihn endlich jemand anspricht. Ihm hilft. Statt ihn einfach immer weiter anzuschweigen.