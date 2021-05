Weimar und Weimarer Land hoffen auf Donnerstag

Weimar. Kindergärten und Schulen im Kreis könnten öffnen, Handel und Außengastronomie in der Stadt ein Stück Normalität gewinnen

Stadt und Landkreis sehen Licht am Horizont. Weimar etwa hofft auf die Öffnung des Einzelhandels ohne Terminvereinbarung, der Außengastronomie und von diversen Dienstleistungen ab Donnerstag. – Im Weimarer Land geht es um die Öffnung der Schulen und Kindergärten ab Donnerstag sowie um „click & meet“ für den Einzelhandel ab Freitag.

Maßgeblich sind die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Das gab am Montag für Weimar einen Inzidenzwert von 70,52 heraus. Ganz so gut war die Stadt aber noch nicht. Wegen verzögerter Datenübermittlung zwischen Freistaat und RKI wurden die neuen Fälle nicht im RKI-Inzidenzwert ausgewiesen. Dennoch lag auch der tatsächliche städtische Inzidenzwert je 100.000 Einwohner mit 84,32 unter der magischen 100. So bleibt der Donnerstag als Tag erster Lockerungen im Focus.

Der Kreis Weimarer Land hat laut RKI den 7-Tage-Inzidenzwert von 165 an vier Werktagen in Folge unterschritten. Schafft der Kreis das auch am Dienstag, könnten am übernächsten Tag, also am Donnerstag, Kindertagesstätten und Schulen des Kreises wieder öffnen.

Für den Einzelhandel gilt der Schwellenwert 150. Er könnte im Weimarer Land am Mittwoch seit fünf Werktagen unterschritten sein. Dann würden die Erleichterungen mit „click & meet“ ab Freitag nutzbar: Einkauf nach Terminbuchung per Telefon oder E-Mail in einem definierten Zeitraum.

Auch dann muss noch eine medizinische Maske getragen, die Kontaktdaten hinterlassen und ein negativer Test vorgewiesen werden. Von Letzterem befreit sind nur Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben oder vollständig geimpft sind.

Die Zahlen vom Montag: 9 Neuinfektionen in Weimar, 4 im Weimarer Land. Insgesamt 100 (+6) aktuell Infizierte in der Stadt, 459 (+4) in 58 Orten des Landkreises. Die meisten Fälle gab es in Apolda (133), Bad Sulza (42), Blankenhain (31), Bad Berka (29), Mellingen (17) und Kranichfeld (15).