Weimarer Land: Kassenärztliche Vereinigung schweigt zu Impf-Vordränglern

Hinweisschild an der Pforte des Impfzentrums in Apolda.

Der Umstand, dass die 102-jährige Helga Lösch aus Apolda bislang trotz Priorität noch keinen Termin zur Verabreichung der ersten Covid-19-Schutzimpfung bekommen hat, sorgte am Donnerstag vielerorts für Kopfschütteln. So meldeten sich einige Leser, um moralische Unterstützung zu signalisieren. Zudem ist ein Fernsehsender an der Geschichte interessiert. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.