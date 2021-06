Weitere Lockerungen im Altenburger Land ab Mittwoch

Das Landratsamt in Altenburg.

Altenburg. Die Inzidenz im Altenburger Land liegt weiterhin unter 35 und macht Lockerungen möglich. Drei Schulen im Landkreis sind indes von Corona-Infektionen betroffen.

Das Gesundheitsamt des Altenburger Landes verzeichnet seit Freitag insgesamt 13 Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Corona-Blog: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt unter 30 – Psychologe: „Corona-Impfung macht glücklich“

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist dadurch wieder leicht auf 22,4 gestiegen, liegt aber noch immer deutlich und nunmehr den fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert 35, sodass laut Thüringer Corona-Verordnung am Mittwoch weitere Lockerungen in Kraft treten können.

In einer fünften Klasse und einer sechsten Klasse des Altenburger Lerchenberggymnasiums wurde je ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat für 46 Schüler sowie 17 Lehrkräfte Quarantäne angeordnet.

Einen positiven Fall gibt es auch an der Altenburger Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Hier hat sich ein Schüler angesteckt, weswegen 17 Schüler und vier Lehrer in häusliche Quarantäne geschickt wurden.

Das gilt im Altenburger Land ab Mittwoch:Kontaktreduzierung: innen: ein Haushalt plus zehn Personen; außen: keine Beschränkungen.

Veranstaltungen: innen: erlaubt, mit Test*, nach Anzeige bei der zuständigen Behörde; außen: erlaubt, Anzeige bei der zuständigen Behörde.

Gastronomie: innen: geöffnet, mit Nachverfolgung, keine Testpflicht; außen: geöffnet.

Einzelhandel: geöffnet, keine Testpflicht.

Hotels und Pensionen: geöffnet, mit Nachverfolgung, keine Testpflicht.

Theater, Kino, Zoo: innen: geöffnet, mit Nachverfolgung, keine Testpflicht; außen: geöffnet.

Museen und Gedenkstätten: innen: geöffnet, mit Nachverfolgung, keine Testpflicht; außen: geöffnet. Schwimmbäder: innen: geöffnet, mit Nachverfolgung, keine Testpflicht; außen: geöffnet.

* Gilt nicht für vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem Nachweis.