Weiterer Corona-Todesfall in Thüringen gemeldet

Erfurt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Thüringen wieder leicht gesunken und liegt jetzt bei 3,6.

In Thüringen gab es innerhalb eines Tages einen weiteren Corona-Todesfall. Von Montag auf Dienstag wurden zudem fünf Neuinfektionen gemeldet, wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Dienstag hervorgeht. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit in Thüringen 128.809 Menschen mit dem Virus infiziert - 4341 starben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag in Thüringen bei 3,6. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist damit wieder leicht gesunken (Vortag 3,9).

Unter den Kommunen hat das Eichsfeld mit einer Inzidenz von 25 bundesweit nach wie vor den höchsten Wert. Die Stadt Suhl und vier weitere Landkreise weisen dagegen eine Inzidenz von Null aus.