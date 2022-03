Noch weht keine weiße Fahne über dem Gesundheitsamt am Saalfelder Rainweg. Kontaktnachverfolgung und Corona-Hotline wurden in dieser Woche eingestellt.

Wenig Leute und zu viele Fälle: Kein Anschluss mehr bei Corona-Hotline in Saalfeld

Saalfeld. Telefonische Corona-Anfragen im Gesundheitsamt des Landkreises können nicht mehr beantwortet werden.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat mit der Bearbeitung der aktuellen Coronafälle seine Belastungsgrenze erreicht. Auch aufgrund eigener Erkrankungsfälle könne die Flut der Telefonanrufe zu Coronafragen vorübergehend nicht mehr bewältigt werden, heißt es in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes. Alle Bürgerinnen und Bürger werden dringend gebeten, von Telefonanrufen im Gesundheitsamt und in der Zentrale der Kreisverwaltung abzusehen. Seit Beginn dieser Woche wurde aufgrund der sehr hohen Inzidenz von über 2000 die Kontaktverfolgung bereits eingestellt.

Jeder PCR-positiv gemeldete Corona-Patient erhalte seinen Bescheid schriftlich per Post mit dem errechneten Datum nach dem PCR-Testergebnis, heißt es weiter. Eine vorherige Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt mit Erfassung des Symptombeginns erfolge nicht mehr.

"Grundsätzlich gelten zehn Tage Quarantäne für PCR-positiv getestete Personen ab dem Tag der PCR-Test-Abnahme. Eine Freitestung kann frühestens ab Tag sieben nach dem PCR-Test erfolgen, mittels eines negativen zertifizierten Antigentests (Bürgertestzentrum) oder einem PCR-Test (Hausarzt)", erläutert Carolin Dudkowiak vom Presse- und Kulturamt. Eine Freitestung mit Selbsttest sei nicht möglich.