Saalfeld-Rudolstadt: Landkreis badet Versäumnisse anderer Bundesländer bei Corona-Maßnahmen aus

Saalfeld. Landrat Marko Wolfram wendet sich angesichts der Coronalage per Facebook an die Bürger.

Landrat Marko Wolfram (SPD) bittet um Verständnis für die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Auf der Facebook-Seite des Landkreises hat er sich jetzt mit einer Botschaft an die Bürgerinnen und Bürger gewandt. Darin nimmt er angesichts bundesweit und auch im Landkreis deutlich steigender Infektionszahlen Stellung zu den Einschränkungen. Inzwischen, so schreibt er, sei nicht mehr nachvollziehbar, wo sich die Menschen angesteckt haben. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Notbremse gezogen

„Bund und Länder haben jetzt die Notbremse gezogen und wiederum Verordnungen zur Beschränkung von Kontakten erlassen. Diese fallen rigoroser aus, als ich erwartet hatte. Denn wir haben bei uns in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen damit gemacht, dass Restaurants, Hotels, Fitnessstudios und viele andere Einrichtungen Hygienekonzepte erstellt und sich in den allermeisten Fällen auch penibel daran gehalten haben. Umso schwerer ist es jetzt, diesen Menschen und ihren Kunden die neuen Beschränkungen zu vermitteln. Die Akzeptanz für den neuerlichen Lockdown fällt spürbar geringer aus. Ich hätte mir - gerade angesichts der zunächst noch niedrigeren Infektionszahlen in unserem Landkreis - weniger einschneidende Maßnahmen gewünscht“, so Wolfram.

Gleichzeitig hätte sich im Frühjahr gezeigt, dass ein „Flickenteppich“ an Maßnahmen kontraproduktiv sei. „Deshalb möchte ich bei Ihnen auch noch einmal für Verständnis werben. Es ist nicht hilfreich, wenn Thüringen oder gar jeder Landkreis bei Corona eigene Wege geht. Ja, wir baden hier auch die Versäumnisse in anderen Bundesländern aus, in denen sich Menschen in Größenordnung nicht an die Regeln gehalten haben. Das ist bitter für uns, zumal unsere Thüringer Wirtschaft nach wie vor verletzlicher ist als die in anderen Bundesländern. Ein eigener Saalfeld-Rudolstädter Weg ist aber keine Option. Wir können unsere Grenzen nicht schließen. Und wir wollen auch kein Corona-Las Vegas werden, wo das erlaubt ist, was anderswo verboten ist wie das Glücksspiel in Amerika“, macht er deutlich.

Wollen kein Corona-Las-Vegas werden

Weiter schreibt er: „Auch wenn wir bisher relativ gut durch die Pandemie gekommen sind, ist die Gefahr des Virus nicht zu unterschätzen. Die Belegung in der Pandemiestation der Thüringen-Kliniken ist wieder gestiegen, auch mit jüngeren Menschen. Das Team der Klinik leistet weiterhin großartige Arbeit, wir können bei allen Patienten eine bestmögliche Versorgung sicherstellen. Bei einer ungebremsten Ausbreitung des Virus stoßen wir aber relativ schnell an unsere Grenzen. Lassen Sie uns bitte nicht in die Situation kommen, dass die Ärzte über die Behandlung danach entscheiden müssen, wer die besten Überlebenschancen hat. Das ist keine Panikmache, sondern die bittere Erfahrung anderer Länder bei der sprunghaften Virusausbreitung im Frühjahr. In der jetzigen Situation helfen aus meiner Sicht nur Solidarität, Verständnis und Selbstdisziplin, um den Anstieg der Coronazahlen zu bremsen. Die Einschnitte sind wieder hart, aber sie tragen dazu bei, andere Menschen aus Risikogruppen oder ältere Menschen zu schützen.“

Nach zwei Wochen soll bewertet werden, ob die neue Verordnung Wirkung zeigt. „Ob dann schon wieder erste Lockerungen möglich sind, vermag ich nicht vorauszusagen. Meine Hoffnung ist, dass wir bis Weihnachten eine deutliche Entspannung der Lage erreicht haben und unser wichtigstes Fest im Kreise unserer Lieben verbringen können. So wie wir es alle Jahre gewohnt waren. Dafür setze ich mich ein. Bitte machen Sie mit und bleiben Sie gesund“, so der Landrat abschließend.