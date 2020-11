In Deutschland sind mehr als 22.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden.

Erfurt. Seit Beginn des Teil-Lockdowns schaut Deutschland mit Spannung auf die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen. Doch von einer Trendwende kann auch in Thüringen keine Rede sein.

Zahl der Corona-Infektionen in Thüringen steigt auf mehr als 12.000

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Thüringen erstmals die Marke von 500 innerhalb eines Tages erreicht. Seit Beginn der Pandemie seien im Land 12145 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Erfurt mit. Im Vergleich zum Vortag seien das genau 500 weitere Fälle gewesen. Mit 2190 Neuinfektionen innerhalb einer Woche sei ein Wert von 102,7 je 100 000 Einwohner binnen einer Woche erreicht worden. Ab 50 gilt ein Landkreis beziehungsweise kreisfreie Stadt als Risikogebiet. (Stand 19. November, 12.15 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog