Zahl der Corona-Infektionen steigt auf über 7200

Die Zahl der seit Beginn der Corona-Pandemie in Thüringen nachgewiesenen Fälle einer Infektion mit dem neuartigen Virus ist auf mehr als 7200 gestiegen. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt am Montag mitteilte, wurden seit Sonntag 67 neue Fälle gemeldet. Damit lag die Gesamtzahl der Infizierten bei 7236. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog

Innerhalb der letzten sieben Tagen wurden 1308 Neuinfektionen registriert - was einem Wert von 61,3 je 100 000 Einwohner bedeutete. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu betrachten, da an den Wochenenden in der Regel nicht alle Gesundheitsämter Meldungen abgeben.

Mit Wochenbeginn traten in Thüringen eine Reihe deutlicher Einschränkungen im öffentlichen Leben in Kraft. Wie in anderen Bundesländern auch muss die gesamte Gastronomie mit Ausnahme von Mensen und Kantinen sowie ein Großteil der Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. In der Öffentlichkeit gelten Kontaktbeschränkungen, es dürfen sich maximal zehn Mitglieder von zwei Haushalten treffen. Eingestellt wird der Freizeit- und der organisierte Amateur-Sportbetrieb. Von dem Teil-Lockdown ausgenommen sind Kitas, Schulen und Handel, und auch Friseur- und Kosmetiksalons.