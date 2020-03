Zahl der Grippetoten in Thüringen steigt auf sechs

In Thüringen bewegt sich die Zahl der Grippe-Neuerkrankungen nach wie vor auf hohem Niveau. Insgesamt erkrankten nach Angaben des Gesundheitsministerium seit Saisonbeginn mehr als 8300 Thüringer an der Influenza.

Erfurt. In Thüringen hat sich die Zahl der Grippetoten in dieser Saison auf sechs erhöht: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums starben zwei Patienten im Alter von 81 und 82 Jahren. Eine andere Altersgruppe ist aber häufiger betroffen.

Die Virusgrippe hat in diesem Winter in Thüringen zwei weitere Todesopfer gefordert: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind in der zweiten Märzwoche (11. Meldewoche) zwei Patienten im Alter von 81 und 82 Jahren infolge einer Influenza-A-Infektion gestorben. Damit hat sich die Zahl der Thüringer Grippetoten in dieser Saison auf sechs erhöht. Vier davon waren wie die jüngsten Todesopfer hochbetagt. Eine Patientin aus Südthüringen, die ebenfalls an der Grippe starb, war erst 20 Jahre alt. Ob sie an Vorerkrankungen litt, konnte das Ministerium nicht sagen.

Rund 1500 Erkrankungen pro Woche Die Zahl der Neuerkrankungen ist in der 11. Meldewoche im Vergleich zur Woche davor nur leicht zurückgegangen: Wurden vom 2. bis 8. März landesweit 1544 neue Grippe-Fälle erfasst, waren es in der Woche vom 9. bis 15. März immerhin 1489. Gut 1100 davon wurden labordiagnostisch bestätigt. Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums beläuft sich damit die Gesamtzahl der seit Saisonbeginn erfassten Grippe-Erkrankungen auf 8309. 606 Patienten erkrankten so schwer, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Dass die Zahl neuer Fälle nach einem ersten Gipfel Anfang Februar im März erneut zunahm, ist aus Sicht von Experten nicht ungewöhnlich, kann in diesem Jahr aber auch damit zusammenhängen, dass sich aus Furcht vor der Ansteckung mit dem Coronavirus mehr Patienten mit schweren Erkältungssymptomen in ärztliche Behandlung begeben. Kinder am häufigsten betroffen Von der Virusgrippe am häufigsten betroffen sind Kinder im Alter von einem bis vier Jahren, gefolgt von der Altersgruppe der Fünf- bis Neunjährigen. Bei Erwachsenen und insbesondere Menschen ab 60 Jahren gibt es in Thüringen nur wenige Fälle. Ein Grund dafür kann die hohe Zahl an Grippeschutzimpfungen in dieser Altersgruppe sein. Die meisten Grippe-Fälle wurden bislang mit knapp 1000 im Ilm-Kreis registriert, wo es allein in der 11. Meldewoche 12 Erkrankungen in einem Kindergarten und 19 in einer Schule gab. Allerdings kann dieser Spitzenplatz daraus resultieren, dass die Ärzte dort mehr Proben an Labore senden als ihre Kollegen anderenorts.