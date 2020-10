Zahl der Neuinfektionen in Thüringen steigt

Der deutliche Anstieg von Corona-Infektionen in Deutschland macht auch vor Thüringen nicht Halt: Binnen 24 Stunden wurden im Freistaat 72 Neuinfizierte erfasst. Die Zahl der Infizierten stieg damit auf 4435, wobei 3930 davon als genesen gelten, wie aus Daten des Thüringer Gesundheitsministeriums vom Sonntag hervorgeht. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Nach den Daten vom Sonntag kamen in den vergangenen sieben Tagen 10,4 Infizierte auf 100 000 Einwohner. Zum Vergleich: In Bayern lag dieser Wert am Sonntag nach Daten des Robert-Koch-Institutes (RKI) bei 24,1 und in Berlin bei rund 58,4.

Bundesweit 3483 neue Corona-Infektionen

Bundesweit wurden innerhalb eines Tages nach Angaben des RKI vom Sonntagmorgen 3483 neue Corona-Infektionen gemeldet. Am vergangenen Sonntag lag die Zahl noch bei 2279. Am Freitagmorgen hatte das RKI 4516 Neuinfektionen gemeldet, am Samstagmorgen sogar 4721. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.

In Thüringen stand zuletzt vor allem der Saale-Holzland-Kreis beim Infektionsgeschehen im Fokus. Nach Daten des Landratsamtes vom Sonntag lag die Zahl der aktiven Infektionsfälle bei 24, in Quarantäne befanden sich noch 143 Menschen. In Schleiz, der Kreisstadt des Landkreises, war vor gut einer Woche ein Corona-Ausbruch in einer Wohnstätte für Menschen mit Behinderung bekannt geworden. Mehr als 20 Menschen hatten sich infiziert – darunter auch Mitarbeiter des Heims. Die gesamte Einrichtung wurde unter Quarantäne gestellt.

Inzwischen ist das Infektionsgeschehen in der Einrichtung nach Ansicht des Saale-Orla-Kreises aber im Griff. „Die in der Wohnstätte ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung scheinen zu wirken“, erklärte Amtsarzt Torsten Bossert. Am Mittwoch seien ein zweites Mal Abstriche für Corona-Tests von allen Heimbewohnern und Mitarbeitern genommen worden. Die Ergebnisse deuteten darauf hin, dass sich das Virus nicht weiter ausbreiten konnte. Demnach sei nur bei einer Heimbewohnerin eine Neuinfektion festgestellt worden.

Ausbreitung von Corona in Schleizer Wohnheim offenbar eingedämmt

Das könnte Sie auch interessieren: