In der Tendenz ist die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen.

Angespannte Infektionslage in Thüringen: 28 Corona-Todesfälle an einem Tag

In Thüringen bleibt die Infektionslage angespannt. Wie aus Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) am Dienstag hervorgeht, gab es innerhalb eines Tages 28 neue Todesfälle. Damit starben seit Ausbruch der Corona-Pandemie 465 Menschen im Freistaat, bei denen das Sars-Cov-2-Virus nachgewiesen wurde. Binnen 24 Stunden wurden 458 Neuinfektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl der seit Pandemiebeginn erfassten Fälle in Thüringen auf 21.710 (Stand: 8. Dezember, 12.05 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog