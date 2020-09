Zirkus sitzt seit über sechs Monaten in Sondershausen fest

Vom 12. bis 22. März dieses Jahres war das Gastspiel in Sondershausen geplant, zeigt Robin Schmidt auf einem Plakat. Nach nur drei Vorstellungen war es coronabedingt beendet. Seitdem hat der Zirkus in der Kreisstadt Quartier bezogen.

Lange muss Robin Schmidt nach den Plakaten und Aufstellern nicht suchen, mit denen im März dieses Jahres ein mehrtägiges Gastspiel des Zirkus „Robini“ in Sondershausen angekündigt wurde. Sie liegen ganz oben auf dem Stapel, es sind seither keine neuen hinzu gekommen. Nach drei an der Besucherzahl gemessen mageren Vorstellungen – am 12., 13. und 14. März kamen insgesamt nur etwas mehr als 25 Zuschauer – durfte der Zirkus keine Vorstellungen mehr geben und ist seit dem in der Kreisstadt gestrandet. „Wir waren noch nie so lange an einem Ort“, beschreibt Junior-Chef Robin Schmidt die Situation. Das sind mittlerweile mehr als sechs Monate. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.