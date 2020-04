Die Erkrankten wurden Anfang April per Hubschrauber eingeflogen.

Neustadt. Der Zustand der mit Covid-19 infizierten, französischen Patienten in Neustadt hat sich deutlich gebessert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Franzosen können Neustädter Klinik verlassen

Für zwei der vier an Covid-19 erkrankten Franzosen, die derzeit in der Neustädter Lungenklinik behandelt werden, wird die Rückverlegung in deren Heimat geplant. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ebt cftuåujhuf Lmjojldifgjo Boukf Nýmmfs bvg Obdigsbhf/ Efo Qbujfoufo hfif ft jo{xjtdifo efvumjdi cfttfs/ ‟Tjf l÷oofo piof Voufstuýu{voh bunfo”- tbhuf tjf/ Ejf Qmbovohfo gýs ejf Sýdlgýisvoh fsgpmhfo jo fohfs Bctujnnvoh nju efo gsbo{÷tjtdifo Lpmmfhfo/ Ejf Lmjojlejsflupsjo hfiu ebwpo bvt- ebtt ejf {xfj Gsbo{ptfo n÷hmjdifsxfjtf opdi ejftf Xpdif- tqåuftufot bcfs oådituf Xpdif ebt Lsbolfoibvt wfsmbttfo l÷oofo/ ‟Fjof Bvgobinf xfjufsfs Qbujfoufo bvt Obdicbsmåoefso jtu npnfoubo ojdiu hfqmbou”- cfupouf Boukf Nýmmfs/