Sieben aktuelle Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus sind derzeit im Saale-Orla-Kreis bekannt. Am Mittwoch waren zwei hinzugekommen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes Saale-Orla informierte über die ersten weiteren Neuinfektionen mit dem Corona-Virus Sars-Cov-2 im Landkreis seit Mitte der vergangenen Woche. „Betroffen sind Kontaktpersonen der sogenannten Kategorie 1 – also mit einem sehr engen Kontakt – von zwei bereits positiv getesteten Personen aus dem Neustädter beziehungsweise Bad Lobensteiner Raum“, heißt es in einer Mitteilung. Beide Personen hätten sich bereits in Quarantäne befunden, so dass von diesen Fällen keine zusätzliche Infektionsgefahr für die Bevölkerung ausgehe, informiert Amtsarzt Torsten Bossert.

Bislang 180 Nachweise im Kreisgebiet

Stand Mittwoch, 30. September, gibt es damit im Saale-Orla-Kreis sieben aktive Corona-Fälle – ausgehend von der Annahme, dass infizierte Personen nach zwei Wochen als genesen gelten. Insgesamt wurde das Virus bislang bei 180 Menschen mit Wohnsitz im Saale-Orla-Kreis nachgewiesen.