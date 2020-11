Zwei Schulen im Kyffhäuserkreis auf „Gelb“

Für die Thüringer Schulen gilt seit den Sommerferien ein Corona-Ampelsystem. Niedriges Infektionsgeschehen bedeutet Normalbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz. Bei einem lokalen Ausbruch wird auf einen eingeschränkten Regelbetrieb mit erhöhten Schutzmaßnahmen gewechselt, ein größerer Ausbruch bedeutet Schulschließung. Im Kyffhäuserkreis sind bis auf zwei Sondershäuser Schulen aktuell alle Schulen „Grün“ eingestuft. „Gelb“ gilt für die Franzbergschule sowie die Grundschule „Käthe Kollwitz“. An der Franzbergschule gab es eine bestätigte Infektion, eine Person musste in Quarantäne. An der Kollwitz-Grundschule gab es keine bestätigte Infektion, aber eine Person in Quarantäne. Auswirkungen auf den Schulbetrieb gibt es nicht.