Zweite Corona-Abstrichstelle in Altenburg

Seit 9. November gibt es in Altenburg eine zweite Corona-Abstrichstelle.

Notwendig war das, weil der Abstrichstützpunkt am Klinikum in den zurückliegenden Tagen an seine Grenzen gekommen war, es hatten sich lange Autowarteschlangen gebildet. Das liegt an der hohen Zahl der angeordneten Tests im aktuell mit Corona-Infektionen arg gebeutelten Kreis. Diese Abstrichstelle wird von der Kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Patienten mit Symptomen, für die die niedergelassenen Ärzte Tests auf das Coronavirus angeordnet haben, werden hier untersucht.

Termine werden telefonisch vergeben

In der neuen Abstrichstelle in der Turnhalle neben dem Verwaltungsgebäude in der Lindenaustraße 31 werden vom Gesundheitsamt diejenigen getestet, die im Zuge der Kontaktnachverfolgung von der Behörde einbestellt werden. Wer getestet werden soll, bekommt telefonisch einen Termin.

Wie wir auf Nachfrage aus dem Landratsamt erfahren haben, werden zwei bis drei Mitarbeiter des Gesundheitsamts die Abstriche nehmen, ebenso viele wie bisher auch am Klinikum Altenburger Land.

Bereits im Sommer umgeschult

Darüber hinaus entstehen in der Turnhalle aber auch noch einige Arbeitsplätze für die Kontaktnachverfolgung, denn in den Räumen des Gesundheitsamtes ist kein Platz mehr. Das liegt unter anderem daran, dass hier das Personal aufgestockt wurde. Aktuell arbeiten dort zehn Mitarbeiter, zwei weitere sollen noch kommen. Bereits im Sommer hatte die Kreisverwaltung auf die für Herbst absehbaren erhöhten Infektionszahlen reagiert und zwei Dutzend Mitarbeiter aus anderen Bereichen entsprechend geschult, die im Bedarfsfall im Gesundheitsamt aushelfen sollen.