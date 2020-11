Bis zum Sommer betrieb Tanya Harding ein Restaurant in Arnstadt neben der Bachkirche. Es war nicht immer einfach, doch sie hatte treue Kunden. Dann, im März, kam die Corona-Pandemie, für mehr als zwei Monate hatte sie keinen Umsatz, die Finanzreserven schwanden. Die Kanadierin forcierte ihren Plan, es anderswo zu versuchen, in einer Stadt mit mehr Laufkundschaft. Und so eröffnete sie ein Bistro in Weimar, am Wielandplatz. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Hotel- und Gastronomiebranche ist seit 2. November de facto geschlossen

Doch seit dem 2. November darf Tanya Harding auch dort keine Gäste mehr bedienen. Neben Theatern, Kinos, Fitnessstudios, Diskotheken oder auch Bordellen ist die Hotel- und Gastronomiebranche de facto geschlossen.

Harding darf ihre Gerichte nur noch außer Haus verkaufen. Am Freitag gab es wahlweise Kürbissuppe, Kartoffel-Lauchpfanne und Quiche. Doch die Einnahmen decken nicht ansatzweise ihre Betriebskosten, obwohl sie drei ihrer vier Mitarbeiter nach Hause geschickt hat. Die Gastronomin übersetzt deshalb den sogenannten „Lockdown Light“ mit „Existenzvernichtung“. Was die Regierungen machten, sagt sie, führe „zum Tod der Gaststätten und Hotels“.

Dabei kämpft Tanya Harding. Sie beteiligte sich an der Protestaktion „Leere Stühle“ und unterstützte Klagen anderer Gastwirte. Doch am Mittwoch lehnte das Oberverwaltungsgericht in Weimar mehrere Eilanträge ab. Es spreche einiges dafür, dass die angeordnete Schließung „erforderlich und angemessen“ sei, erklärten die Richter und verwiesen auf die „sprunghaft ansteigenden Infektionszahlen“ und die „Zunahme der intensivmedizinischen Behandlungszahlen und Todesfälle“.

Thüringen erreicht Rekordzahl an neuen Infektionen

Tatsächlich befindet sich Thüringen – so wie der Rest von Deutschland und Europa – mitten in der bislang größten Welle der Corona-Pandemie. Am Freitagmorgen meldete das Sozialministerium 351 neu registrierte positive Tests, am Tag zuvor hatte es mit 375 sogar den bisherigen Rekord gegeben.

Natürlich haben die hohen Zahlen auch damit zu tun, dass mehr als dreimal so viel getestet wird wie während der ersten Welle im Frühjahr. Aber wer darin Trost sucht, muss nur mit Krankenhausärzten reden. Inzwischen sind bald 70 Intensivbetten in Thüringen mit Covid-19-Patienten belegt, das sind so viele wie noch nie in diesem Jahr. Und dies ist nur ein Bruchteil aller Menschen, die mit dem Corona-Virus in den Krankenhäusern liegen. Allein am Erfurter Helios-Klinikum sind es knapp 60, also mehr als doppelt so viele wie Anfang November.

Corona in Thüringen. Foto: Andreas Wetzel

Zwar stehen immer noch rund 300 Betten auf den Intensivstationen leer, zusätzlich befinden sich etwa 450 in Reserve. Aber die Frage ist, ob trotz der zahlreichen Weiterbildungsmaßnahmen über den Sommer am Ende das Fachpersonal reicht.

Die Antwort der Gesundheitsministerin lautet vorerst „Ja“. Sie gehe davon aus, dass die Kapazität nicht ausgeschöpft werden müsse, sagt Heike Werner (Linke). Natürlich könnten auch Ärzte und Pflegekräfte erkranken oder müssten in Quarantäne: „Aber auch dafür sind wir gewappnet.“

Werner: Die Kurve flache sich seit Anfang des Monats ab

Überhaupt versucht Werner, Hoffnung zu verbreiten. Selbst wenn die Zahl der Neuinfektionen steige, so flache sich doch die Kurve seit Anfang des Monats ab. Und da die Zahlen bei den Erkrankten und Schwererkrankten dieser Entwicklung im Abstand von zwei bis drei Wochen folgten, könnte auch in den Krankenhäusern ab Dezember wieder durchgeatmet werden.

Ihr Amtskollege im Bund, Jens Spahn (CDU), wirkt da weniger optimistisch. Es könnte sein, sagt er, dass sogar mit Corona infizierte Pfleger und Ärzte zum Dienst antreten müssten, um einen Zusammenbruch der Versorgung zu vermeiden. In Berlin kursieren Szenarien, wonach wie im März Schulen, Kindergärten oder Geschäfte geschlossen werden müssen.

Ministerin Werner erwartet keine größeren Änderungen am Montag

Und dennoch, Ministerin Werner erwartet keine größeren Änderungen am Montag, wenn sich die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten wieder zusammenschalten. „Noch wissen wir nicht genug darüber, wie die aktuellen Maßnahmen wirken“, sagt sie. „Ich rechne weder mit größeren Verschärfungen noch Lockerungen.“

Ähnlich sieht es Mathias Pletz, der in Jena das Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene leitet. „Die nächsten zwei Wochen werden entscheiden, ob der Lockdown wirklich etwas gebracht hat“, sagt der Professor. „Die Daten zeigen aber, dass sich die Älteren stärker schützen.“ Das dürfte die Intensivstationen etwas entlasten.

Doch was immer auch die Ministerpräsidenten am Montag mit der Bundesregierung besprechen: Ein zentraler Faktor wird die Stimmung in der Bevölkerung sein. Bundesweit unterstützt eine Mehrheit die meisten Einschränkungen, wie die Dauerstudie zeigt, die von der Erfurter Psychologieprofessorin Cornelia Betsch geleitet wird.

Drei Viertel der Menschen stimmen Maßnahmen zu

„Insgesamt stimmen immer noch etwa drei Viertel der Menschen den Maßnahmen zu“, sagt sie, die wie Pletz dem Expertenbeirat der Landesregierung angehört. „Und die gute Hälfe der Befragten hat verstanden, dass ein früher und harter Lockdown besser ist als viele halbherzige Maßnahmen“. Zudem zeigen die Zahlen, dass sich die meisten Leute an die Kontaktbeschränkungen hielten – und das teilweise schon vor dem Lockdown.

Aber: Diese Mehrheit ist über die Monate kleiner geworden. Selbst die Zahl jener, die sich gegen Corona impfen lassen wollen, sank auf inzwischen 54 Prozent.

In Thüringen scheint das Unverständnis zu wachsen

Und: In Thüringen, wo es im deutschlandweiten Vergleich immer noch weniger Fälle gibt, scheint das Unverständnis zu wachsen. So ergab eine repräsentative Umfrage des Insa-Instituts im Auftrag dieser Zeitung vor einer Woche, dass im Land die Schließung von Gaststätten und Hotels mehrheitlich abgelehnt wird. Gleichzeitig stimmen aber 62 Prozent der Thüringer den Kontaktbeschränkungen zu.

Und was bedeutet das für Anfang Dezember, wenn der Lockdown auslaufen soll? „Ich hoffe sehr, dass sich die Zahlen so entwickeln, dass wir dann wieder in den Modus zurückkehren können, den wir vorher hatten“, sagt Ministerin Werner. Das heiße, dass Hotels, Gaststätten und Kultureinrichtungen grundsätzlich wieder öffnen könnten.

Tanya Harding glaubt allerdings nicht daran. Der Lockdown, sagt sie, scheine ja kaum zu wirken, die Maßnahmen würden bestimmt verlängert, worunter auch der Handel im Vorweihnachtsgeschäft zunehmend leide. Zudem habe sie von den versprochenen Hilfen, die bis zu 75 Prozent des Umsatzes betragen sollen, noch nicht einmal ein Antragsformular gesehen.

„Wir sind verzweifelt“, sagt sie.

