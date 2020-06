Gewitterregen überflutet Zeulenroda-Triebes

Geröll und Wassermassen: Überflutung in Zeulenroda-Triebes

Die Feuerwehr versucht am Freitag, den überfluteten Rathenauplatz in Zeulenroda-Triebes von Unrat zu befreien. Nach einem heftigen Gewitter sind Wasser und Geröll von Feldern in die Stadt geflossen. Auch Anwohner helfen mit.

Foto: Bodo Schackow