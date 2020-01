Gigantischer Investitionsbedarf: Fachkräftemangel bremst Straßenbau in Thüringen

Der Investitionsbedarf ist gigantisch: Thüringen muss bis 2030 rund eine Milliarde Euro in seine Straßen investieren. „Dem widmen wir uns mit sehr ambitionierten Investitionsprogrammen auf Landesebene und bei der Unterstützung der Kommunen“, sagt Infrastrukturminister Benjamin-Immanuel Hoff.

Hoff beklagt Folgen „neoliberaler Politik“

Hinderlich sei dabei aber der Nachwuchsmangel im privaten und öffentlichen Baubereich: „Über Jahrzehnte hat das Baugewerbe durch die neoliberale Politik der Schwarzen Null verinnerlicht, dass es sich auf öffentliche Investitionen nicht verlassen kann“, klagt Hoff. Deshalb sei nicht ausreichend Personal vorgehalten worden. Die Folge: Viele Baumaßnahmen könnten nicht umgesetzt und eine ganze Reihe von Infrastrukturmitteln nicht abgerufen werden. Doch auch in der öffentlichen Verwaltung, vor allem im Landesamt für Bau und Verkehr, sei der Personalmangel allenthalben zu spüren: „Da wurde in den vergangenen Jahrzehnten Personal abgebaut und nicht ausreichend neu eingestellt“, sagt der Minister. Jetzt stehe das Land vor einem Nachwuchs- und Fachkräftemangel in der Bauverwaltung.

Ausbau und Erhalt kommt vor Neubau

Straßenbau sei aber eine Daueraufgabe des Landes. Dabei gelte das Prinzip „Ausbau und Erhalt vor Neubau“. Neben der Erhaltung und Verbesserung der Landes- und Bundesstraßen stehen Hoff zufolge die Sanierung von Ortsdurchfahrten und der Bau von Ortsumgehungen in Orten mit starkem Durchgangsverkehr auf der Agenda: Die Bewohner dieser Orte sollten entlastet und die Sicherheit sowohl für sie als auch die Verkehrsteilnehmer erhöht werden. In Orten, in denen Menschen so wie in Kallmerode (Landkreis Eichsfeld), Mackenrode (Nordhausen) und Rothenstein (Saale-Holzland) seit Jahrzehnten gekämpft hätten, würden Ortsumgehungen gebaut.

In Thüringer Autobahnen und Bundesstraßen fließen nach Angaben des Ministeriums in diesem Jahr rund 137 Millionen Euro, in Landesstraßen zirka 60 Millionen Euro. Allein für den Neubau in beiden Kategorien wurden etwa 53 Millionen Euro veranschlagt.