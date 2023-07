Gleise bei Sömmerda wieder frei: Betriebsleiter nennt mögliche Gründe für Zugentgleisung

Olbersleben. Der Verkehr auf der „Pfefferminzbahn“ war drei Tage lang unterbrochen. Wann der erste Zug wieder rollen soll und welche Ursachen für den Vorfall ausgeschlossen werden.

Der Betrieb auf der „Pfefferminzbahn“ zwischen Sömmerda und Buttstädt wird am Dienstag wieder aufgenommen. Ab 13.30 Uhr rolle der Verkehr auf den Schienen wieder, teilte die Erfurter Bahn mit. Ein Triebwagen war am vergangenen Samstag gegen 18 Uhr an einer Rückfallweiche in Olbersleben entgleist.

Rückfallweichen benötigen kein Personal. Der Zug stellt die Weiche beim Auffahren automatisch um. Hat der Triebwagen die Weiche passiert, springt sie wieder zurück in ihre Grundstellung. Peter Raulfs, Betriebsleiter bei der Thüringer Eisenbahn GmbH, zufolge können Temperaturschwankungen oder Fremdkörper zu Fehlfunktionen führen. „Die Weiche kann sich nicht in Grundstellung befunden haben“, sagte Raulfs. „Darauf weisen die Spuren im Gleisbett hin.“

Warum lasse sich jedoch nicht rekonstruieren. Das Signal, das dem Triebwagenführer die Weichenstellung anzeigt, habe funktioniert und sei vor zwei Wochen erst inspiziert worden. Auch deute nichts auf einen Fremdkörper in der Weiche hin, so Raulfs. Bei derartigen Vorfälle muss die Bundespolizei dennoch vorerst ermitteln, ob Dritte als Verursacher in Frage kommen.