Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Obstsortenschau geben, allerdings in kleinerem Umfang.

Lange haben die Veranstalter gewartet – und abgewartet. Aber jetzt gibt es kein Halten mehr: Am 3. Oktober, also an diesem Samstag, findet auf dem Gelände der Orangerie in Bendeleben der fünfte Obstsortentag statt.