Hamsterkäufe schaden den Tafeln

Schon zu Beginn der Corona-Pandemie und im ersten Lockdown hatten die Tafeln Probleme ausreichend Lebensmittel für die Essensausgabe zu erhalten. Und wieder merken die Tafeln im Kyffhäuserkreis, dass aufgrund der Hamsterkäufe in Lebensmittelgeschäften die Spenden der Läden wieder zurückgehen. Während im Frühjahr Tafeln schließen mussten, haben die fünf Einrichtungen im Kyffhäuserkreis jetzt weiterhin geöffnet. Hygienekonzepte ermöglichen die Versorgung der Kunden. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

„Die Suppenküche mussten wir leider schließen, weil sich das nicht mit den Hygienevorschriften vereinbaren lässt. Für die normale Lebensmittelausgabe habe wir aber eine gute Lösung gefunden“, sagt Karin Franke, Regionalleiterin der Arbeitsloseninitiative (Talisa).

Zunächst wurde für die Essensausgabe in Artern eine Terminvergabe für die Tafelkunden getestet. „Die Menschen erhalten feste Termine und wir bereiten eine Kiste mit Lebensmittel vor. Daraus können sie sich dann bedienen“, erklärt Franke. Durch die Terminvergabe können die Kisten entsprechend der Bedürfnisse der Kunden vorbereitet werden. Diese Lösung habe sich in Artern bewährt, weshalb diese auch auf die Ausgabestellen in Bad Frankenhausen und Roßleben ausgeweitet wurde.

Aktuell gebe es für die drei Ausgabestellen im östlichen Kyffhäuserkreis noch so viel Lebensmittel, dass alle Bedürftigen versorgt werden können. „Es könnte natürlich immer mehr sein, aber man merkt, dass die Lebensmittelmärkte weniger übrig haben. Aber wir kennen es ja auch von uns selbst, dass wir gern mal in die Ecke mit den Lebensmittel nahe am Verfallsdatum gucken, um etwas zu sparen“, sagt Franke.

Geldspenden würden helfen, um Lebensmittel zukaufen zu können

Sie rechne damit, dass zum Winter die Zahl der bedürftigen Menschen und damit derer, die das Angebot der Tafel nutzen, nochmals steigen werde. „Wir sind über jede Lebensmittelspende dankbar, so klein sie auch sein mag“, sagt Franke. Aufgrund der Corona-Pandemie gibt es für die Träger der Tafeln inzwischen auch eine Ausnahmeregelung, die die Annahme von Geldspenden erlaubt. Mit diesen können zusätzlich Lebensmittel für die Ausgabe zugekauft werden.

Auf zusätzliche Spenden sind auch die Tafeln in Sondershausen und Greußen angewiesen. Aktuell seien die Spenden der Supermärkte und Bäcker, die regelmäßig Lebensmittel geben, wieder rückläufig. „Wir merken, dass die Leute hamstern, die Geschäfte weniger übrig haben“, sagt Sandy Buße, die bei der Fördergesellschaft Arbeit und Umwelt (FAU) für die beiden Tafeln in Sondershausen und Greußen zuständig ist. „Geldspenden würden helfen, um ausreichend Lebensmittel zukaufen zu können.

1830 Kunden habe die Tafel in Sondershausen, rund 300 seien es in Greußen, so Sandy Buße. Die Ausgabe der Lebensmittel – dienstags und freitags in Sondershausen und dienstags und donnerstags in Greußen – habe man zeitlich ausgeweitet, um das Schlangestehen zu vermeiden. Statt von 11 bis 13 Uhr öffnet die Tafel bereits um 7 Uhr. Die Hygieneauflagen seien schon immer hoch. Nun tragen in den Räumen der Ausgabe alle eine Maske, nur zwei Kunden gleichzeitig dürfen sie betreten.