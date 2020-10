Heiligenstädter Feuerwehr rettet bewusstlosen Mann aus Wohnung

Heiligenstadt. Übrige Bewohner bringen sich selbst in Sicherheit. Dritter Nachteinsatz für die Einsatzkräfte in dieser Woche.

Aus einer brennenden Wohnung rettete die Feuerwehr Heiligenstadt am Donnerstag einen Mann. Die Einsatzkräfte waren um 3.30 Uhr zu einem Brand in der Tilman-Riemenschneider-Straße gerufen worden. Bei Eintreffen drang Rauch aus der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss. Noch auf Anfahrt hatte die Feuerwehr die Information erhalten, dass sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden solle. Das teilt Thomas Müller von der Heiligenstädter Wehr mit.

Über ein Fenster drangen vier Einsatzkräfte unter Atemschutz in die Wohnung ein und brachten den Bewusstlosen ins Freie. Dort übernahm dann der Rettungsdienst den Verletzten. Der 25-Jährige kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die übrigen Bewohner des fünfgeschossigen Gebäudes hatten sich über das rauchfreie Treppenhaus in Sicherheit gebracht. Mit einem C-Rohr löschte die Feuerwehr den Brand.

Nach Prüfung mittels Wärmebildkamera meldete Einsatzleiter Alexander-Raphael Beck um 4 Uhr: „Feuer aus.“ Im Anschluss belüftete die Feuerwehr die Räume und kontrollierte die darüberliegenden Wohnungen. Nachdem dort eine Gefährdung durch Brandrauch ausgeschlossen werden konnte, durften die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz endete um 5.50 Uhr. Vor Ort waren 20 Feuerwehrleute.

Es entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Nach einer ausgelösten Brandmeldeanlage am Dienstag und einem umgestürzten Baum am Mittwoch war dies bereits der dritte nächtliche Einsatz der Feuerwehr Heiligenstadt in Folge.

Weitere Blaulicht-Meldungen aus Thüringen