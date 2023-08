Herbstferien im Jenaer Labor

Zimperlich darf man nicht sein: Das Forschungszentrum des Uni-Klinikums Jena bietet in den Herbstferien wieder ein Schülerlabor an. Bewerbungen sind bis zum 25. September möglich.

Jena. Als DNA-Ermittler unsichtbare Spuren verfolgen können Schüler im kostenfreien Ferienlabor des Uni-Klinikums Jena.

Zellen und Bakterien untersuchen, Mikroben betrachten, Gewebe präparieren, Experimente durchführen – vom 9. bis 13. Oktober können Schüler der 9. und 10. Klassen erste Laborerfahrungen sammeln. Wissenschaftler des Forschungszentrums Lobeda am Universitätsklinikum Jena laden in der zweiten Woche der kommenden Herbstferien wieder Forschungsnachwuchs in ihr Schülerlabor ein.

Das Team des Labors führt die maximal zwölf Teilnehmenden in altersgerechter Form in unterschiedlichste wissenschaftliche Themen beispielsweise der Herz- und Stammzellforschung oder der Mikrobiologie ein und bereitet entsprechende Experimente am Mikroskop vor, die die Schüler in kleinen Gruppen unter fachlich kompetenter Anleitung durchführen können.

„Sie werden die Bakterienwelt auf ihren Handoberflächen untersuchen oder auch sehen, wie sich Gewebestrukturen bei Krankheiten und im Alter verändern“, verrät die Koordinatorin des Forschungszentrums, Katrin Hoffmann. Die Teilnehmer werden mit modernsten Mikroskopie-Techniken arbeiten, als DNA-Ermittler unsichtbare Spuren verfolgen, Zellvorgänge beobachten und kranke Zellen von gesunden zu unterscheiden lernen. Zudem ist die Frage zu klären: Sind Bakterien gut oder böse?

Ermöglicht wird das Schülerlabor durch das große Engagement der wissenschaftlichen Arbeitsgruppen im Forschungszentrum und dank der finanziellen Unterstützung des Klinikums-Fördervereins und regionaler Unternehmen. So sind die Teilnahme und das Mittagessen kostenlos.

Bis zum 25. September können sich interessierte Schüler im Forschungszentrum bewerben; wichtig dabei ist eine Begründung, warum sie am Schülerlabor teilnehmen möchten. red

Weitere Informationen: www.uniklinikum-jena.de/schuelerlabor.html