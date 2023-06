Hobbyfotografen aufgepasst: Die neuen Blende-Themen stehen fest!

Für sein Foto von der Spiegelarche in Roldisleben bei Sömmerda gewann Wolfgang Sieler aus Sömmerda bei „Blende 2022“ den 2. Platz in der Kategorie „Spiegelungen“. Das Motiv ist ein tolles Beispiel für die Architekturfotografie.

Erfurt. Der „Blende“-Wettbewerb für Hobbyfotografen: Die Jagd auf die schönsten Motive kann beginnen – in der bundesweite Endrunde gibt es wieder wertvolle Preise zu gewinnen.

Tiere, Architektur, Stillleben und Landschaften – das sind die Themen des nächsten Blende-Fotowettbewerbs. Ab dem 1. September 2023 können Amateurfotografen ihre Motive auf dem Blende-Portal im Internet hochladen, bis zum 30. November 2023 haben sie dafür Zeit. Damit sie aber schon jetzt auf Motivsuche gehen können, wurden die Themen bereits veröffentlicht. Jeder Teilnehmer kann pro Kategorie maximal drei Bilder einreichen. In der bundesweiten Endrunde werden die besten Fotos mit tollen Preisen ausgezeichnet. Mitmachen lohnt sich also. Alle zu den vier Hauptkategorien eingereichten Bilder können auf Wunsch auch an dem Sonderpreis, der Beurteilung durch Künstliche Intelligenz, teilnehmen. Die Themen im Überblick:

Blende-Logo Foto: Ingo Glase

Einfach tierisch: Von wilden Tieren bis hin zu süßen Haustieren

Besonders unter Hobbyfotografen ist die Tierfotografie sehr beliebt und geht oft über die eigenen Haustiere hinaus. Nicht nur die Wiese oder der Wald vor der eigenen Türe bieten gute Möglichkeiten, auch Zoos sind großartige Anlaufstellen für die Tierfotografie. Dabei sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt: Die Tierfotografie erlaubt ernsthafte Charakterporträts, lustige Tierfotos, dokumentarische Bilder oder actiongeladene Fotos – alleine die unerschöpfliche Zahl an Tierarten macht die Tierfotografie faszinierend und ergiebig.

Faszination Architektur: Das Spiel mit Licht und Schatten, Linien und Formen

Überall stoßen wir auf lohnende Objekte für die Architekturfotografie: Ob gigantische Wolkenkratzer, Industriebauten oder historische Bauwerke – überall in der Stadt warten Gebäude mit ganz eigenen Formen und Farben darauf entdeckt zu werden. Dazu können neben ganzen Gebäuden natürlich auch Räume und andere Details von Gebäuden wie Treppen, Türen oder Ornamente gezählt werden. Aber Achtung: viele Gebäude genießen weltweit Markenschutz und Fotos davon unterliegen nicht der Panoramafreiheit.

Stillleben als Kunstform

Ein Stillleben zeigt – das verrät schon der Name – unbelebte beziehungsweise reglose Objekte. Dabei kann es sich sowohl um von Menschen geschaffene Objekte wie Vasen, Instrumente oder Konsumgüter, als auch um natürliche Objekte wie Blumen, Essen oder Pflanzen handeln. Das Motiv muss nicht außergewöhnlich oder exotisch sein. Vielmehr wird dem gewählten Motiv durch das Spiel mit verschiedenen Arrangements, Beleuchtungen und Kompositionen „Leben“ eingehaucht.

Landschaftsfotografie: Die Schönheit der Natur durch die Linse entdeckt

Ob dichte Wälder, weitläufige Berglandschaften, das Flachland oder Meer – zeigen Sie Landschaft, wild oder zivilisiert. Dabei ist Landschaftsfotografie vor allem eine Zeitfrage: Wetter und Jahreszeit bestimmen das Licht und damit die Wirkung des Bildes. Die Landschaft selbst muss gar nicht so spektakulär sein. Viel wichtiger ist der Bildaufbau: Linien und einzelne Bildelemente müssen für Spannung sorgen. red