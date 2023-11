Im Schnitt 1,5 Millionen Euro Schulden: Zahl der Firmenpleiten in Thüringen steigt

Von Januar bis September meldeten 187 Firmen in Thüringen bei den Amtsgerichten Insolvenz an. (Symbolbild)

Erfurt In Thüringen haben in diesem Jahr mehr Firmen Insolvenz angemeldet. Die Gläubigerforderungen belaufen sich auf rund 280 Millionen Euro. Diese Branchen sind vor allem betroffen.

In Thüringen sind in diesem Jahr bislang mehr Unternehmen in die Pleite gerutscht als im Vorjahreszeitraum. Von Januar bis September meldeten 187 Firmen bei den Amtsgerichten Insolvenz an, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Das seien zwölf Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die insolventen Unternehmen beschäftigten zum Zeitpunkt des Antrages 1538 Menschen. Die voraussichtlichen Gläubigerforderungen beliefen sich auf rund 280 Millionen Euro. Vor allem im Baugewerbe, im Kfz-Handel und im Gastgewerbe beantragten Betriebe ein Insolvenzverfahren.

Der Statistik zufolge gab es in Thüringen bis September auch mehr Privatinsolvenzen. Demnach beantragten 1108 Verbraucher ein Insolvenzverfahren und damit 1,3 Prozent mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Privatleute schuldeten ihren Gläubigern 42,7 Millionen Euro.