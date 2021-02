Erfurt. Olympiasiegerin Kristina Vogel erzählt in einem bewegenden Buch über ihr Leben als Radsport-Star und Rollstuhl-Fahrerin sowie neue Ziele als Trainerin.

"Immer noch ich. Nur anders": Kristina Vogel gibt emotionale Einblicke in ihr Leben

„Es war wirklich nur ein Stiel. Nicht einmal die Bürste war dran. Das war verdammt noch mal die lächerlichste Hantel, die ich in meinem ganzen Leben gesehen hatte... Ich hielt den Besenstiel mit zitternden Armen bestenfalls zwanzig Zentimeter vor meiner Brust.“ Als Kristina Vogel den ersten Tag ihres Rollstuhltrainings beschreibt, hofft man so sehr, dass sie es schafft, „das blöde Ding nach links und rechts zu bewegen, nach unten und oben.“

Mitten im Bangen stellt sich aber eine Art Beruhigung mit dem Wissen ein, dass es ihr gelingt. Weil da bereits rund 180 Seiten des Buchs. „Immer noch ich. Nur anders“ hinter einem liegen. Und als Leser einem längst bewusst ist, wie oft Kristina Vogel schier Unmögliches vollbracht hat.

„Anscheinend neige ich zu Dramen“

Ans Ankommen im Auffanglager, wohin sie mit den Großeltern und der Mutter 1991 aus Kirgisien gekommen war, kann sie sich nicht erinnern. Aber daran als sie nahe Kindelbrück mit 8 Jahren die Böschung zur Wipper hinabstieg, die Strömung des Flusses sie mitriss. Zwei Hunde der Pflegeeltern bissen sich in ihren Kleidern fest und zerrten sie heraus. „Es war der erste Unfall, der tödlich hätte ausgehen können“, bilanziert Kristina Vogel.

Bis zum nächsten Unglück – „anscheinend neige ich zu Dramen“, sagt sie gegenüber dieser Zeitung – dauert es. Im Leben und im Buch, in dem sie nicht literarisch berichtet, „denn hochtrabende Ausdrücke sind nicht mein Ding“, sondern mit der ihr eigenen Sprache. Und so fällt beispielsweise ein Wort wie „Pfirsich“ im überraschenden Zusammenhang, Kristina bezeichnet damit Menschen, die etwas „Trottelhaftes“ an sich haben.

Das Buch ist eine spannungsgeladene Mischung von Authentizität, Ehrlichkeit und Witz, manchmal sehr im Detail verhaftet. „Es war nicht einfach für mich, einen Ghostwriter tief in meinen Kopf und ins Herz zu lassen.“ Sie musste viel reflektieren, „es war wie eine Therapie“ mit reichlich Emotionen, „die einen ständigen Wechsel zwischen Lachen und Weinen“, beinhaltete.

„Ich hatte nicht die Kraft, die Augen zu öffnen. Ich war in der Hölle. . .“

Kristina Vogel erzählt von ihren sportlichen Anfängen in Sömmerda, von der schwierigen Entscheidung zwischen Tanz und Radsport, vom Premieren-Wettkampf in Bad Blankenburg, dem ersten Bahnrennen 2005 in Gera, ihrer Liebe zu „Bibbii“ Michael und warum aus Kristina Ade mit 17 Kristina Vogel wurde.

Ein Name, der auf den Radbahnen der Welt, auf vielen Ergebnislisten mehrere Jahre ganz oben stand. Eigenschaften wie Ehrgeiz, Disziplin, die Härte gegen sich selbst, ermöglichen Erfolge und lassen sie zugleich Rück- und Tiefschläge verarbeiten. „Ich bin gefallen, ich kann auch wieder aufstehen“, lautet die Titel-Ergänzung des Buches. Es bewegt, wenn Kristina Vogel von ihrem Unfall 2009 berichtet – als sie nach einer Trainingsfahrt nahe Erfurt mit einem Fahrzeug kollidiert, das ihr die Vorfahrt nimmt. Koma, zerquetschte Lunge, gebrochener Kiefer, lädierter Brustwirbel. „Die Ärzte versuchten sechs Stunden lang, mein Gesicht zu flicken….“ Zwei Tage später erwachte sie. „Was piepst denn da? Michael war da, und wegen der Beatmungsschläuche konnte ich nur auf Zetteln schreiben, um mich mit ihm auszutauschen.“

Und die Gänsehaut verschwindet beim Lesen nicht, wenn sie jene Stunden um den 26. Juni 2018 schildert, den Zusammenstoß auf der Bahn in Cottbus mit einem Nachwuchsfahrer aus den Niederlanden, die Tage, Wochen und Monate danach. „Auf keinen Fall durfte ich wie ein Mädchen heulen. Ein Unfall ist auch bloß ein Job, der gemacht werden muss. Ich sah die anderen heranlaufen. Max Levy, der neben mir kniete und meinen Kopf leicht anhob. …Als Leistungssportler zieht man nach dem Fahren sofort den Helm und die Schuhe aus. Ich musste atmen, jetzt zieht mir doch die Schuhe aus, dachte ich.“ Als Kristina Vogel einen Teamkameraden mit diesen davonlaufen sah, ohne, dass sie gemerkt hatte, dass sie ihr abgenommen wurden, wusste sie: „Ich kann nicht mehr laufen.“

Es folgen schlimme Wochen mit Operationen, Gewissheiten, Schmerzen. „Ich hatte nicht die Kraft, die Augen zu öffnen. Ich war in der Hölle, hatte Angst, dort allein zu sein… Ich schwebte davon in eine Beiwelt. Um mich herum waren Farben, die sich zu Säulen aufschichteten, dann wieder zerflossen und zu einem Tiger wurde. Der Tiger begann alles zu zerreißen.“

Lernen, die leblosen Beine gern zu haben

Aber er schaffte es nicht ans Ziel, Kristina Vogel war stärker. Als sie erstmals im Rollstuhl saß, stellte sie fest: „ich hatte tatsächlich das Gefühl von Geschwindigkeit vergessen, macht mal ein bisschen langsamer, dachte ich." Sie musste lernen, die leblosen Beine, die ihr zu spektakulären Triumphen verholfen hatten, irgendwie gern zu haben. Im Krankenhaus überlegte sie: „Vielleicht machte es Sinn, sie amputieren zu lassen? Der Moment hielt ein oder zwei Stunden… Dann fiel mir ein. Herrje ich hatte ja zweihundert Paar Schuhe zu Hause. Wo sollten die hin… Natürlich war der Gedanke bescheuert. Ganz abgesehen davon, dass mir der Boden-Rollstuhl-Transfer versagt geblieben wäre… Den wollte ich hinkriegen. Ich wollte endlich wieder krass sein.“

Und das Glück ist spürbar, als sie erstmals von Berlin nach Erfurt darf. Dort, wo sie sich mit Lust, dann mit Frust über bauliche Abläufe, ein Zuhause eingerichtet hat: „Ich war ein Stück gegangen seit dem Auffanglager in Kindelbrück. Ich war Weltmeisterin und Olympiasiegerin und ich hatte Michael und ein Haus. Weltmeisterin und Olympiasiegerin würde ich niemals wieder werden, Michael und das Haus wollte ich nicht hergeben“, lautet ein Fazit des Buches, das trotz aller traurigen Episoden ungemein mutmachend wirkt.

Neue Ziele als Trainerin

Im Gespräch mit dieser Zeitung offenbart Kristina Vogel, dass sie mit ihrer Jugendliebe derzeit ein zweites Haus in Kienbaum plant, ein Bauantrag ist gestellt. Denn am Bundesleistungszentrum, rund siebzig Kilometer von Berlin entfernt, wird sie regelmäßig sein: zur Fortsetzung der Reha und zum Neustart als Trainerin.

Ab diesem Wochenende ist die 30-Jährige für die Sportfördergruppe der Bundespolizei im Bereich Radsport zuständig. Sie tritt mit Trainerschein die Nachfolge vom jetzigen Rentner Jörg-Uwe Krüngal an: „Meine wichtigste Aufgabe ist die Abstimmung zwischen Verband, Polizei und Heimtrainer.“

Es solle jedenfalls weiter „bunt“ in ihrem Leben sein. Dazu gehöre, dass diese „Scheiß-Pandemie“ endlich aufhört. Um das zu erreichen, müssten aber alle mitspielen. Sie als Polizeihauptmeisterin hätte dabei eine besondere Vorbildfunktion. „Ohne gegenseitige Rücksichtnahme und Einhaltung der Regeln funktioniert es nicht.“ Sie würde sich sofort impfen lassen. „Klar, ist doch logisch.“ Für den eigenen Schutz, „so etwas wie mit der Lunge will ich nicht noch mal durchmachen.“ Und man sei auch den Mitmenschen gegenüber verantwortlich.

Was Olympia im Sommer in Tokio betrifft, harrt die zweifache Gewinnerin von Gold und elffache Weltmeisterin der Beschlüsse, die da kommen. Sie wünscht sich, dass die Spiele stattfinden und würde auch als Fernseh-Co-Kommentatorin bzw. Expertin dabei sein. „Doch die Entscheidung über die Austragung fällen ja andere Personen.“

Und es scheint fast so, dass sie das etwas bedauert. Denn liebend gern bestimmt Kristina Vogel selbst den Weg und überwindet dabei auch scheinbar unüberwindliche Hindernisse. „Ich habe festgestellt, dass Krisen schaffbar sind“, stellt sie fest. Wichtig für diese Erkenntnis sei, „dass ich akzeptiere, wie es ist.“ Dazu zähle, auch nach wie vor darüber zu staunen, was mit Querschnittslähmung und Rollstuhl möglich ist. Da sei auch manch kleines Wunder dabei.

Das Halten eines Besenstiels ist längst keins mehr. Mittlerweile stemmt Kristina Vogel vor ihrem Körper kiloschwere Hanteln.

