Dieter „Maschine“ Birr und Uwe Hassbecker beim Konzert im Januar in Erfurt.

"Maschine Intim“: Der Geist der Puhdys lebt in Ilmenau

Ilmenau. Dieter Birr und Uwe Hassbecker spielen in einem persönlichen Programm in Ilmenau Songs der Puhdys.

Nachdem der frühere Puhdys-Frontmann Dieter „Maschine“ Birr und Silly-Gitarrist Uwe Hassbecker in den letzten Monaten schon mehrmals in Thüringen waren – kommen sie nun auch wieder als Duo. Und zwar in die Stadthalle nach Ilmenau.

Mit einem sehr persönlichen Programm, für das sie unter anderem im Januar in Erfurt lautstark gefeiert wurden. „Lieder für Generationen – Maschine Intim“ heißt es. Der Bogen wird gespannt von den Puhdys-Klassikern „Hey John“, „Wenn ein Mensch lebt“, „Lebenszeit“ , „Geh zu ihr“, „Wenn Träume sterben“, „Boote der Jugend“, „Alt wie ein Baum“, oder „Wir wollen die Eisbären sehen“ bis hin zu Liedern jüngeren Datums vom neuen Maschine-Album „Große Herzen“. Der Geist der Puhdys lebt mit den Songs weiter.

Uwe Hassbecker, Ex-Mann der 1996 verstorbenen Sängerin Tamara Danz, hat daran großen Anteil – nicht nur auf der Gitarre, sondern auch mit Geige und Mandoline.

Birr wirkt auch mit 79 Jahren auf der Bühne nicht müde, in den Dialogen mit Uwe Hassbecker erzählen beide Episoden und frotzeln. Ja, es ist zu spüren, die zwei wertschätzen sich, können gut miteinander. Nach dem Konzert gibt es noch eine Aftershowparty.

Maschine intim / Lieder für Generationen, 21. Oktober: Beginn 20 Uhr, Festhalle Ilmenau, einige Tickets gibt es noch unter www.ticketshop-thueringen.de oder in den Pressehäusern.