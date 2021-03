Infektionswerte und Quote bei Erstimpfung in Thüringen bundesweit am höchsten

Thüringen bleibt mit Blick auf einen wichtigen Wert das am schwersten von der Pandemie betroffene Bundesland. Mit etwa 125 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage fiel diese Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Dienstag nur minimal geringer aus als am Vortag (126,5). Bundesweit am zweithöchsten war der Wert am Dienstag in Sachsen-Anhalt mit rund 93, deutschlandweit lag er bei circa 65. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen lesen Sie in unserem Live-Blog.