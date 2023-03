Jenaer Lichtbildarena-Organisatorin ist endlich wieder auf Abenteuertour

Jena/Antigua. Die Lichtbildarena in Jena lockt Jahr für Jahr Hunderte Besucher an. 2023 wird es die beliebten Vorträge nicht geben. Organisatorin Barbara Vetter sagt warum.

Nach langer Fernreisepause ist Barbara Vetter, die Organisatorin der Lichtbildarena Jena, wieder unterwegs: Mitte Februar startete ihre Tour nach Guatemala. Dabei hat sie nicht nur das Reisen im Blick: „Hier in Antigua gibt es viele sehr gute Sprachschulen und eine atemberaubende Umgebung mit aktiven Vulkanen in unmittelbarer Nähe“, schwärmt Barbara Vetter. So nutzt die Fotojournalistin ihre freie Zeit während eines Fotoauftrages auch dazu, ihre Sprachkenntnisse in Spanisch zu verbessern.

Die Stadt Antigua befindet sich im zentralen Hochland Guatemalas und ist umgeben von den drei Vulkanen Agua, Acatenango und Fuego. Letzterer ist noch immer aktiv, weshalb sich den ganzen Tag kleine Ausbrüche beobachten lassen. Von hohem Reiz ist bei dieser Reise für Barbara Vetter daher, den Acatenango zu besteigen. Sein Nachbar Fuego gilt als einer der höchsten Schichtvulkane weltweit und ist berühmt für seine spektakulären Eruptionen. Auf dem Pazifischen Feuerring gelegen, spuckt er etwa alle 15 Minuten Lavabrocken.

Bei Tag sieht man nur eine Staubwolke aufsteigen, bei Nacht aber leuchtet die Lava weithin sichtbar feuerrot. Selten können Menschen so dicht und trotzdem sicher an einen glühenden Schlot heran. Vetter ist begeistert: „Der Aufstieg war eines der eindrucksvollsten Erlebnisse, die ich je hatte. Fast die ganze Nacht waren wir unterwegs. Ich konnte mich kaum an dem atemberaubenden Spektakel satt sehen,“ berichtet sie nach ihrem Aufstieg erschöpft aber überaus glücklich. Auf dem Weg zur Spitze des fast 4000 Meter hohen Acatenango durchwanderte die Jenaerin mehrere Vegetationszonen. Bereits zu Beginn des Aufstiegs kam sie bei 28 Grad Umgebungstemperatur ganz schön ins Schwitzen.

Doch die Abkühlung sollte folgen. Nach etwa sechs Stunden Wanderung erreichte sie das Basiscamp in 3600 Metern Höhe. Hier wurde sie von frostigen 0 Grad Celsius empfangen. Die Globetrotterin hatte nicht nur eine kalte sondern auch eine laute Nacht vor sich. Der aktive Fuego zeigte eindrucksvoll und gut hörbar seine Kraft.

In alles Frühe ging es für Barbara Vetter – durchgefroren und müde – die letzten 400 Höhenmeter bis zur Spitze. Ein beeindruckender Sonnenaufgang und ein fantastischer Ausblick: Das war die gelungene Belohnung für die Strapazen des Aufstiegs.

„Die Menschen in Antigua leben mit der ständigen Bedrohung durch den benachbarten Feuerberg“, weiß Barbara Vetter aus Gesprächen mit Einheimischen. Überall in Antigua sieht man die Spuren des Feuerberges. Die schwarze Erde ist zwar durchaus fruchtbar, dafür leben die Anwohner mit der ständigen Gefahr. Auch Erdbeben sind nicht selten. So ziehen sich oftmals tiefe Risse durch die Mauern der Gebäude und Straßen. Dennoch strahlen die Bewohner eine große Lebensfreude aus. Wenn man diese Stadt besucht, die durch ihre barocken Gebäude aus der spanischen Kolonialzeit geprägt ist und seit 1979 zum Unesco-Welterbe gehört, fühle sich ein jeder Reisende sofort heimisch, berichtet Vetter. „So verwundert es mich nicht, dass ich Touristen aus allen Ecken der Welt hier treffe. Sogar aus Thüringen traf ich ein Pärchen!“ freut sich die Jenaerin, die schon zahlreichen Reisen rund um den Globus unternommen hat.

Als Nächstes steht für die Reisejournalistin die Fortsetzung ihres Reiseprojektes in Peru an. „Dann werden nicht nur meine zwei Töchter Saba und Lola mit dabei sein, sondern auch wieder meine tierischen Begleiter.“ 2019 hatte sich Barbara Vetter dort zwei Maultiere und zwei Esel gekauft, um vom Pazifik über die Anden in den Amazonas zu wandern. Und in Thüringen warten die Esel Atlas und Antana. „Ich biete geführte Eselswanderungen zu verschiedenen Themen an“, stellt Barbara Vetter als Abenteuer in Thüringen in Aussicht. Das Reise-Show-Festival Lichtbildarena muss bei all diesen Plänen dieses Jahr allerdings pausieren, erklärt Vetter: „Das Jahr Festival-Pause ist einfach nötig, auch wenn ich das sehr bedauere. Doch wer mich kennt, weiß, wie sehr es mich in die Ferne zieht. Da muss man manchmal eben Prioritäten setzen“, sagt sie.