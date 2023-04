Jetzt zum großen Leserfest im Geraer Hofwiesenpark anmelden

Das Klub-Leserfest steigt am 29. April im Geraer Hofwiesenpark. Das Foto zeigt die Open-Air-Party von „Park in Flammen" im Sommer 2022. (Archivbild)

Gera. Das Klub-Leserfest bietet am 29. April für 1000 Besucher jede Menge tolle Programmpunkte.

Am Samstag, 29. April, steigt unser Klub-Leserfest im Geraer Hofwiesenpark. Einlass ist ab 11 Uhr. Nach der Begrüßung wartet 14.25 Uhr der erste Höhepunkt auf die Gäste: eine Roland-Kaiser-Tribute-Show. Gleich im Anschluss sind Gersche Originale zu erleben. Eva-Maria Fastenau und Michael Seeboth vom Kabarett Fettnäppchen werden dafür sorgen, dass die Lachmuskeln ordentlich zu tun haben werden. Ab 15.30 Uhr, heizen die Saaraer Schalmeien mit ihren schwungvollen Songs ein. Ab 16.30 Uhr werden Elvis & The Boogieman’s auftreten. Um 17 Uhr ist StrandGut zu erleben, dahinter stecken Mitglieder der beliebten LanzLeut. Ab 18 Uhr wird Katharina Herz die Zuhörer unterhalten.

Zwischen den Programmpunkten ist Zeit für Gespräche. Reporterinnen und Reporter dieser Zeitung möchten an diesem Tag mit unseren Leserinnen und Lesern ins Gespräch kommen. Die Redakteurinnen und Redakteure können zu ihrer Arbeit befragt werden, etwa dazu, wie sie an ihre Themen kommen oder wie Texte und Fotos entstehen. Das Info-Mobil unserer Zeitung wird vor Ort sein, so dass sich Leserinnen und Leser ebenso über die digitalen Angebote informieren können. Die kleinen Gäste dürfen sich auf Kinderschminken, Glitzertattoos, eine Seifenblasenstation sowie einen Stelzenläufer freuen, der Ballons modelliert.

Die Veranstaltung findet unter dem Klub-Vorteil statt – für 1000 Besucher. Das heißt, Klub-Mitglieder können sich unter Angabe ihrer Abo-Nummer zur Veranstaltung anmelden und bekommen eine Anmeldebestätigung per E-Mail. Diese müssen sie am Einlass vorzeigen, um kostenfreien Eintritt zu erhalten. Anmeldeformular unter:

www.tlz.de/hofwiesen