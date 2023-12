Karikaturist Nel lädt die Leser in den Landtag und ins Jenaer Rathaus ein

Erfurt/Jena. Der Karikaturist Nel lädt die Leser im Dezember in den Landtag in Erfurt und ins Jenaer Rathaus ein.

Was ist nicht alles passiert in diesem Jahr 2023? Nel hat es sehr deutlich in Erinnerung und nun erlaubt er mit seinem neuen Karikaturenbuch einen zusammenfassenden Blick auf die zurückliegenden Monate zwischen Krisen, Kriege, Koalitionsstreitigkeiten und Kommunikation am Küchentisch. All diese Irrungen und Wirrungen der Politik, die Merkwürdigkeiten der Wirtschaft und die Infantilität der Gesellschaft zählen zu seinen Themen.

Ganz oft fasst er das Unglaubliche in einem Dialog eines altgedienten und bisweilen illusionslosen Paares zusammen, das gepflegt aneinander vorbeiredet. Das ist eines der Stilmittel; Nel-Fans wissen diese zu schätzen – und sind nun herzlich willkommen zu gleich zwei Buchpremieren: eine in Erfurt und eine in Jena, eine im Landtag, eine im Rathaus.

Schalk und Menschenfreundlichkeit

Wir dürfen uns Nel als einen glücklichen Menschen vorstellen, der ganz in seiner Aufgabe aufgeht – und das nun schon drei Jahrzehnte für die Leserinnen und Leser dieser Zeitung. Ohne diesen bestimmten Blick, ohne diesen Schalk, ohne diese Menschenfreundlichkeit wäre das, was er gestaltet, kaum denkbar.

Wir danken Nel für das Geleistete – und laden Sie ganz herzlich ein: Der Jahresrückblick unseres Karikaturisten Nel wird zunächst im Landtag in Erfurt am Dienstag, 12. Dezember, präsentiert.

Neben Nel (Ioan Cozacu) wirken die Landtagspräsidentin Birgit Pommer, Autor Frank Quilitzsch, der die Texte zwischen den Kapiteln verfasste, sowie TLZ-Chefredakteurin Gerlinde Sommer mit.

Am Montag, 18. Dezember, sind wir im Rathaus in Jena zu Gast bei Oberbürgermeister Thomas Nietzsche. Wir reden anhand ausgewählter Zeichnungen über das, was uns im zurückliegenden Jahr bewegt hat. Frank Quilitzsch wird lesen. Und selbstverständlich können Sie Bücher kaufen und signieren lassen. Der Eintritt ist jeweils – nach Voranmeldung – frei.

Die Termine

Dienstag, 12. Dezember, 18 Uhr, Einlass: 17.30 Uhr, Erfurter Landtag, Foyer Plenarsaal. Anmelden unter: www.tlz.de/nel