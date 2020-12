Anmeldung für Gottesdienste

Um einen der Weihnachtsgottesdienste in der katholischen St.-Elisabeth-Kirche mitfeiern zu können, ist aufgrund der Corona-Pandemie eine telefonische Anmeldung nötig. Möglich ist dies noch am Dienstag, 15. Dezember, und Mittwoch, 16. Dezember, von 18 bis 19 Uhr bei der Kirchengemeinde Dom zum Heiligen Kreuz Nordhausen unter Telefon: 03631/ 90 23 54. Folgende Gottesdienste und Andachten werden angeboten: Kinder-Krippenandacht am 24. Dezember, 15 und 16 Uhr; Christmette am 24. Dezember, 22 Uhr, sowie Gottesdienste am 25. Dezember, 9 und 10.30 Uhr, am 26. Dezember, 9 und 10.30 Uhr und am 27. Dezember, 10.30 Uhr.