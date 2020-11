Als Felix Leibrock am Montagabend um 20.23 Uhr seine Rechnung in einem Restaurant in der Wiener Goldschmiedegasse bezahlt, weiß er noch nicht, was sich gerade rund um den Ort, an dem er wenige Minuten vorher noch mit seinem Sohn zu Abend gegessen hat, abspielt.

Leibrock, einst Pfarrer in Weimar und Apolda, befindet sich an dem Tag zufällig in Wien. Sein Sohn, der dort lebt, hat Geburtstag. Die beiden Männer verbringen den Abend gemeinsam, essen im Wiener Zentrum, als um 20 Uhr Schüsse fallen. Leibrock erzählt, dass er viele Einsatzfahrzeuge gehört habe beim Abendessen. Aber in einer Großstadt mache man sich da nicht zuerst Gedanken, was passiert sein könnte.

Was passierte? Bei einem islamistischen Terroranschlag werden Menschen mitten in der Wiener City erschossen. Die Polizei schaltet einen Terroristen bereits wenige Minuten nach den ersten Schüssen aus. Lange ist danach nicht klar, ob es weitere Täter gibt.

Felix Leibrock und sein Sohn sind, nachdem sie das Restaurant verlassen haben, vom Stephansplatz mit der U-Bahn auf die andere Donauseite gefahren. „Erst als wir dann die U-Bahn verlassen und auf unsere Handy geschaut haben, sahen wir, was passiert ist“, erzählt Leibrock im Gespräch mit unserer Zeitung, als er am Dienstmittag Wien verlassen hat. Er spricht von einem „beklemmenden Gefühl“, das er in diesen Stunden gehabt habe und das auch tags darauf noch anhält.

„Niemals darf dieses Denken triumphieren“

Am Nachmittag, als er das erste Mal mit seinem Sohn in der Wiener Innenstadt am Stephansdom war, sah Leibrock einen Rabbiner, der dort entlang lief. „Da habe ich noch den kurzen Gedanken gehabt, dass das schön ist, dass das so öffentlich und ohne Probleme möglich ist, seinen jüdischen Glauben offen zu zeigen.“ Ein paar Stunden später fallen dann auch Schüsse in der Nähe der Synagoge in der Seitenstettengasse.

Leibrock ist am Tag danach noch betroffen von dem, was er in Wien wie Tausende andere Menschen erleben musste. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er zu einem Bild vom Stephansdom, das er noch um 20.30 Uhr aufgenommen hat, über die Tat: „Das ist Menschengeist, der Gott für eigenen Hass instrumentalisiert. Niemals darf dieses Denken triumphieren. Das hoffe ich und, ja, dafür bete ich.“

