Bischof Ulrich Neymeyr: „Der Einzelne erwartet zu Recht, dass das Geld ankommt“

Im katholischen Bistum Erfurt beginnt das neue Jahrzehnt mit dem Abschluss eines Prozesses – die Strukturreform, die 2012 begann, wird nun fertig umgesetzt. Im Interview spricht Bischof Ulrich Neymeyr über die Herausforderungen der Zeit und seine Sicht auf die komplizierte politische Lage in Thüringen nach der Wahl 2019.

Die endgültige Umsetzung der Strukturreform im Bistum Erfurt steht 2020 an. Wie steht es darum?

Wir gehen den letzten Schritt und fusionieren weitere Pfarreien. In diesem Jahr sind Personalentscheidungen, beispielsweise die Besetzung von Pfarrstellen, schon mit Blick auf diesen letzten Umsetzungsschritt gefallen. Am 1. Januar 2021 ist alles in Kraft gesetzt. Die Zahl der Pfarreien ist dann nahezu um zwei Drittel gesunken. Aus einstmals etwa 72 werden 33.

Die von Ihrem Vorgänger, Bischof em. Joachim Wanke, erarbeitete Reform haben Sie jetzt final umgesetzt. Wo gab es die größten Lichtblicke bisher?

Die Gemeinden, die schon 2012 fusioniert wurden, sind gut zusammengewachsen. Jene, die 2016 dazu gekommen sind, befinden sich noch in diesem Prozess. Das ist ja auch nichts Einfaches. Die Menschen müssen sich dabei auf Neues einstellen und auch alte, liebgewordene Gewohnheiten aufgeben.

Damit hätte das beschriebene Zusammenwachsen acht Jahre gedauert, von 2012 bis Ende 2019. Sie sehen das dennoch als Erfolg, wenn es bei den nun zusammenzuführenden Pfarreien ähnlich lange dauern würde?

Es wäre schön, wenn es zügiger ginge.

Warum muss es schneller gehen?

Weil es Zeiten sind, die viele Kräfte binden und die auch Nerven kosten. Sowohl bei Pfarrern und in den Gremien, aber auch bei denjenigen Menschen, die sich mit den Umstellungen schwerer tun. Dennoch bin ich zuversichtlich: Selbst nach schweren Geburten kann man sich über neues Leben freuen.

Was kann das Bistum tun, um den Prozess zu beschleunigen?

Wir wollen ein Forum schaffen, um voneinander zu lernen, wie man das gemeindliche Leben gestalten kann, angefangen bei der Gottesdienstordnung bis hin zur Organisation von Aktionen oder auch, wie im Eichsfeld, von Prozessionen und Wallfahrten. Es geht also um praktische, alltägliche Dinge bis hin zu seelsorglichen Fragen.

Wie kann ein solches Forum aussehen?

Wir haben einen Kirchenentwicklungsprozess gestartet. Daraus werden wir Erkenntnisse gewinnen, um so etwas zu realisieren.

Gehört das Thema auch zu denen, die bei den Pastoraltagen, die 2019 stattgefunden haben, eine Rolle spielten?

Die Pastoraltage sind ein Meilenstein auf dem Weg der Kirchenentwicklung. Uns ging es darum zu erfahren, welche Themen den Gläubigen wichtig sind. Auch deshalb, damit wir nicht völlig danebenliegen bei den Dingen, die wir anstoßen. Voneinander lernen gehört dazu.

Was treibt die Menschen noch um?

Auf den Pastoraltagen haben sich zehn Themenfelder herauskristallisiert. Dazu gehören die Beteiligung von Jugendlichen, christliches Leben im Alltag, eine sinnvolle Gremienstruktur, die sogenannten Familiensonntage, Frauen und die katholische Kirche, Kirche und Gesellschaft, lebendige Gottesdienste, Willkommenskultur sowie Verwaltung und Seelsorge.

Stichwort Verwaltung. Da geht es ja auch darum, Pfarrer von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Das Bistum Erfurt schreibt derzeit viele Stellen in dieser Hinsicht aus. Bekommen Sie eigentlich noch das Personal, um das zu realisieren?

Gott sei Dank, ja. Gerade, wenn Stellen im Pfarrbüro ausgeschrieben sind, melden sich viele Menschen, die gern dort arbeiten und ihre Kompetenzen einbringen wollen. Gutes Personal im Verwaltungsbereich ist wichtig. Das hält den Seelsorgern für ihre eigentliche Arbeit den Rücken frei.

Sie haben zur Weihe von verheirateten Diakonen zu Priestern einmal sinngemäß gesagt, dass man im Bistum Erfurt eigene Wege gehen könne. Wie steht es denn um die Aufweichung des Zölibats?

Über die Frage, ob verheiratete Diakone zu Priestern geweiht werden können, darf ich als Bischof nicht allein entscheiden. Aber, wie schon gesagt, kann ich mir die Weihe solcher Männer vorstellen, und ich kann mir auch vorstellen, dass wir dazu als deutsche Bischöfe in Rom ein positives Votum abgeben.

Wie nehmen Sie eigentlich von Erfurt aus die Dinge wahr, die sich gerade in Rom rund um die finanziellen Ströme um den sogenannten Peterspfennig zutragen? Der Papst schaut ja mittlerweile bei Finanzgebaren etwas genauer hin. Wie transparent machen Sie im Bistum Erfurt die Kollekte-Verwendung?

Wie jedes Bistum erheben wir jährlich den sogenannten Peterspfennig, und wir unterstützen den Vatikan auch per Umlage über den Verband der Diözesen Deutschlands. Als Leitung der Weltkirche und als Staat ist der Vatikan natürlich ein teures Unternehmen. Gerade darum halte ich Transparenz in finanziellen Dingen und eine saubere Verwendung der von Dritten zur Verfügung gestellten Geldmittel für unabdingbar. So halten wir es ja auch im Bistum Erfurt. Kollekten-Ergebnisse geben in der Regel die Kirchengemeinden selbst bekannt. Der Jahresabschluss des Bistums wird von externen Wirtschaftsprüfern zertifiziert und veröffentlicht.

Die Fehlverwendung von Kirchengeldern im Vatikan ist ein Thema, das schon lange – auch unter Benedikt XVI. – drohte, an die Oberfläche zu kommen. Werden Sie auf solche Dinge auch hier vor Ort angesprochen?

Nein, Reaktionen dazu erlebe ich hier nicht. Der Einzelne erwartet aber natürlich zu Recht, dass das Geld auch an der Stelle ankommt, für die er es adressiert hat, selbst wenn es wie beim Peterspfennig im Bistum Erfurt durchschnittlich eher geringere Beträge sind.

Wie viel Geld führt das Bistum Erfurt denn an den Vatikan beim Peterspfennig ab?

In den vergangenen fünf Jahren lag die Summe jeweils immer unter 14.000 Euro.

Lassen Sie uns auf Thüringen schauen und die politische Lage. Was erwarten Sie aus kirchlicher Sicht mit Blick auf eine Bildung einer Regierung?

Ich habe beim ökumenischen Gottesdienst vor der Konstituierung des Landtages gesagt, dass dieser die leider vorkommende Polarisierung im Freistaat Thüringen abbildet. Jetzt muss gelten, dass das Land vor der Partei und der Person kommt. Ein Spruch, der ja in den vergangenen Tagen immer wieder zitiert wurde. Im Wahlkampf haben die Parteien einige übereinstimmende Positionen gehabt, die könnte man doch schon mal angehen.

Egal, welche Partei mit wem agiert?

Ja, das hielte ich für richtig.

Dass überrascht ein bisschen. Sie haben vor drei Jahren der AfD, als die auf dem Domplatz demonstrierte, mehrfach das Licht abgedreht.

Ich glaube kaum, dass es viel Übereinstimmung der anderen Parteien mit den Positionen der AfD gibt. Vor drei Jahren habe ich übrigens nicht einer Partei das Licht abgedreht, sondern bin gegen die Einstellung vorgegangen, geflüchtete Menschen nicht mehr als Menschen zu betrachten.

Aber diese Partei lebt doch genau von der Einstellung. Halten Sie es immer noch für richtig, dass keine Partei mit der AfD zusammenarbeiten will?

Ja, das halte ich immer noch für richtig.