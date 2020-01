Es ist wieder so weit: Die KAB St. Josef Leinefelde lädt zur Kommunionbekleidungsbörse in das Johanneshaus ein.

Leinefelde. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) in Leinefelde bietet wieder eine Börse für Kommunionbekleidung an.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Börse in Leinefelde für Kommunion-Bekleidung

Im Januar bietet die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) St. Josef Leinefelde wieder eine Kommunionbekleidungsbörse im Johanneshaus der Pfarrgemeinde Maria Magdalena an. Die Annahme der Stücke erfolgt am Freitag, 10. Januar, von 16 bis 20 Uhr. Angenommen, so die KAB, werden nur saubere und gereinigte Jungen- und Mädchenkommunionbekleidungen. Der Verkauf findet dann am Freitag 17. Januar, 16 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 18. Januar, von 9 bis 11 Uhr statt. Die Rückgabe nicht verkaufter Bekleidungsstücke beziehungsweise das Geld für veräußerte Teile gibt es am 18. Januar, von 11 bis 13 Uhr, gegen Vorlage der entsprechenden Bescheinigung. Kontakt: Telefon 036071/913013.