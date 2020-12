Caritas im Wandel: Der Auftrag lautet tätige Nächstenliebe

Es sind Frauen wie die Pflegefachkraft Christiane Werdin (52) im Caritas-Altenpflegezentrum St. Raphael in Weimar, die für den Geist der tätigen Nächstenliebe einstehen. Während der ersten Coronawelle im Frühjahr wurde sie in dieser Zeitung porträtiert.

Es war ein Paukenschlag: Mitte Mai – mitten in der ersten Coronawelle – hieß es in dieser Zeitung: „Caritasrat wirft Direktor raus.“ Und die Erklärung von Weihbischof Reinhard Hauke war kurz: „unterschiedliche Auffassungen bei der weiteren strategischen Ausrichtung des Verbandes“. Er unterstrich in der Mitteilung auch, dass Wolfgang Langer in seiner Zeit als Direktor der Caritas, die erst 2017 begonnen hatte, vieles habe auf den Weg bringen können. Es hieß, „seine Frohnatur“ habe dem Verband gut getan …