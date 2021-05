Die junge Präses hat Thüringer Wurzeln

Regensburg/Saalfeld. Anna-Nicole Heinrich ist nicht auf den Mund gefallen. Die vor wenigen Tagen gewählte Präses der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD) sagt schon mal „geil“ und „mega“ im Zoom-Interview. Und sie findet es „verdammt mutig“, dass ihr von den Synodalen das Spitzenamt zugetraut wird. Zumal sie schon in den vergangenen Jahren „sehr fordernd“ gewesen sei.

Nie zuvor ist eine 25-Jährige zur Vorsitzenden der Synode gewählt worden. Die Philosophie-Studentin aus Regensburg kennt sich gut aus mit dem, was Kirche vor sich hat. Ein Stichwort: Hackathon. Einfach mal digital mit jungen Leuten nach Lösungen suchen. Das hatte sie 2020 als Ziel ausgegeben; im Frühjahr 2021 stand die zweite Auflage unter dem Motto „Glauben gemeinsam – nach dem Lockdown. Zukunft der Kirchen träumen“.

Anna-Nicole Heinrich ist die personifizierte Zukunft ihrer Kirche: Am vergangenen Wochenende hat sie die Mehrheit der 128 Synodalen derart überzeugt, dass sie gleich im ersten Wahlgang zur Präses gewählt wurde. Dabei sei ihre Mitbewerberin Nadine Bernshausen ebenfalls sehr gut gewesen, sagt Heinrich. Schon an diesem Wochenende ist die junge Präses in Frankfurt/Main zum Ökumenischen Kirchentag eingeladen, unter anderem zur orthodoxen Vesper.

Neben Philosophiestudium jetzt noch größeres Engagement in der Kirche

Anna-Nicole Heinrich ist mitreißend, fröhlich und fest verwurzelt in ihrer Kirche und den Gremien. Ihre familiären Wurzeln liegen in Thüringen. Mutter und Vater stammen aus Saalfeld. In den 1990ern gingen Heinrichs Eltern „in den Westen“, wie man so sagt. Geboren wurde Anna-Nicole 1996 in Schwandorf in der Oberpfalz. Als sich die Eltern trennten, wuchs sie mit ihrer jüngeren Schwester bei der Mutter auf. Im Schulalter hat sich Anna-Nicole aus eigenem Antrieb taufen lassen, nachdem sie sich in der Schule für den evangelischen Religionsunterricht entschieden hatte. Ein Theologiestudium kam nach dem Abitur für sie nicht infrage; gegen Religionspädagogik sprach, dass sie ihr Engagement in der Freizeit nicht zum Broterwerb machen wollte. Also Philosophie: Da geht es für Anna-Nicole Heinrich inzwischen schnurstracks Richtung Master; eine halbe Stelle an der Uni sichert den Lebensunterhalt. Eine Doktorarbeit könnte folgen, eine wissenschaftliche Karriere scheint der jungen Frau reizvoll und erstrebenswert.

Zugleich wird sie noch stärker als bisher in ihrer Freizeit kirchenseitig gefordert sein. Die junge Frau hat von der mehr als 50 Jahre älteren Irmgard Schwaetzer das Ehrenamt der Präses übernommen. Vor Schwaetzer war Katrin Göring-Eckardt von 2009 bis 2013 Präses gewesen. Nach zwei Politikerinnen jetzt eine Studentin. Ja, erzählt sie lachend, jemand habe ihr die Frage gestellt, ob sie überhaupt volljährig sei. Sie konterte das mit der Bemerkung, bereits seit siebeneinhalb Jahre den Autoführerschein zu haben. „Da muss ich ja erwachsen sein“, sagt sie fröhlich. Derweil mutmaßen manche, Heinrich wirke nur progressiv wegen ihrer Digitalkompetenz. Eigentlich sei sie konservativ, da sie zur synodalen Arbeitsgruppe der „Lebendigen Kirche“ gehörte und aus dieser Gruppe auch vorgeschlagen wurde. „Ich finde, der ‘Lebendigen Kirche’ werden bisweilen die falschen Adjektive zugeschrieben.“ Zwar würden von einer Mehrheit zum Teil sehr konservative Positionen vertreten. „Ich betrachte mich aber als theologisch sehr ungebunden.“ Ihr liege viel am Diskurs. Und manchmal sei es wichtig, die Spannung auszuhalten.

Den Zugang zum Glauben über den Religionsunterricht gefunden

Heinrich ist weder Großstadt- noch Akademikerkind. Und obwohl sie spricht, wie heute an Universitäten gesprochen wird – also gendergerecht mit einer kurzen Pause vor dem *innen – wirkt sie sehr geerdet. Das hat auch mit ihrer Herkunft zu tun: „Meine Familie war schon immer grandios. Mir wurde gesagt: Du machst, was du möchtest; und wir unterstützen dich, soweit wir können.“ Früher hat sie „alle Ferien“ bei den Verwandten in Saalfeld verbracht, kennt die Feengrotten und erinnert sich gerne an die Aufenthalte an der Hohenwarte-Talsperre. Und obwohl sie von Geburt Oberpfälzerin ist, hat es lange gedauert, ehe für sie die „Leberkassemmel“ den gleichen Stellenwert hatte wie die Bock- oder die Bratwurst. „Thüringen ist halt auch das Familien-Zuhause“, sagt sie.

Der Glaube kam erst mit dem Religionsunterricht in Anna-Nicoles Leben. Jetzt ist sie eine Hoffnungsträgerin ihrer Kirche, hat als Präses der Synode „eine moderierende Rolle“. Sie setzt auf Teamleitung und sieht sich als „Brückenbauerin: In der Vielfalt sind wir wirksam in der Welt“, sagt die Präses. „Ich mag an der evangelischen Kirche das Miteinander: von theologischem sowie nicht theologischem Personal, von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen.“ Wichtig sei, daraus gut Kirche zu gestalten. Neben der Synode, die sie nach außen repräsentiert, wirkt sie im Rat der EKD mit. Dort wird im Herbst gewählt. „Als Präses darf ich in die Ratsarbeit jetzt direkt einsteigen“, sagt sie.

Lebenswege wie den von Anna-Nicole Heinrich könnte es künftig öfter geben: Wenn immer weniger Kinder aus christlich sozialisierten Familien kommen, sollte Kirche dann mehr missionieren? Das Wort habe womöglich nicht mehr den richtigen Klang, meint sie. „Aber ich finde schon, dass wir als Christen andere Menschen von unserer Botschaft begeistern und den Glauben fröhlich verkünden“ sollten. Sie selbst habe damals eine „ziemlich geile Jugendarbeit bei mir zu Hause genossen“, sagt sie. Da ist es wieder: das Wort, das deutlich macht, dass die jetzige Präses gerade mal Mitte 20 und keine Politikerin ist.