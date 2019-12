Weimar. Mit einem feierlichen Gottesdienst führte die evangelische Kirchengemeinde Weimar ihren neuen Gemeindekirchenrat in das Ehrenamt ein.

Die neuen Kirchenältesten sind offiziell im Amt

Mit einem festlichen Gottesdienst am Sonntagvormittag hat die Evangelische Kirchengemeinde Weimar die 28 im Herbst gewählten Mitglieder ihres Gemeindekirchenrates in ihr Ehrenamt eingeführt. 21 von ihnen sind für die nächsten sechs Jahre als Kirchenälteste gewählt, sieben als Stellvertreter. „Ich bin gespannt auf ihre Ideen und Projekte“, sagte Superintendent Henrich Herbst in seiner Predigt. Das Gremium, verantwortlich für 8200 Gläubige, beschließt unter anderem den Haushalt der Kirchengemeinde. Sieben bisherige Mitglieder wurden verabschiedet. Günter Meyn bekam für 24 Jahre als Kirchenältester die Ehrenmitgliedschaft des Rates zuerkannt.