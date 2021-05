Andacht zum Wochenende: Matthias Müller, Pfarrer in Kölleda, übe die Haltung von Albert Schweitzer

Wer das Pfarrhaus in Kölleda kennt, weiß, dass es ein paar Ecken am Haus gibt, die von Wein und Efeu überwuchert werden. Diese wildromantischen Orte sind nicht nur für mich schön anzuschauen. Sie sind auch ein beliebtes Refugium der Vögel, die in unserem Garten leben.

So hatten wir in den letzten beiden Sommern das Glück, den Amseln dabei zusehen zu dürfen, wie sie in einem unserer Fenster ihre Jungen großziehen.

Wenn man beobachtet, wie die kleinen Amseln Tag für Tag größer werden, dann bekommt man einen ungeheuren Respekt vor der Natur und dem Leben. Zumindest geht es mir so. Es ist sehr faszinierend zu sehen, wie sich binnen weniger Wochen aus einem kleinen Ei ein ausgewachsener Vogel entwickelt.

Ganz ähnlich wie mir ging es auch einem kleinen Jungen, der vor knapp 150 Jahren in einem Dorf im Elsass aufwuchs. Als ein Freund ihn überreden will, mit einer selbst gebastelten Steinschleuder in einem nahe gelegenen Weinberg auf Vogeljagd zu gehen, verjagt er die Vögel dort lieber, als auf sie zu schießen. Später, als erwachsener Mann, entwickelt der Junge diese Grundhaltung zum ethischen Prinzip der „Ehrfurcht vor dem Leben“ weiter.

Vor allem für die lebenspraktische Umsetzung dieses Prinzips erhielt er 1952 den Friedensnobelpreis. Die Rede ist von Albert Schweitzer.

Dem Pfarrerssohn aus dem Elsass, der sich im Alter von 30 Jahren noch einmal entschloss, Medizin zu studieren, um den Menschen im Kongo ganz praktisch zu helfen. Kurz zuvor war er nach erfolgreicher Habilitation Dozent für Theologie an der Universität Straßburg geworden und hatte gute Chancen, zum Professor berufen zu werden.

Doch diesen Karriereweg schlug er in den Wind, weil es ihm als Christ wichtiger erschien, dem Leben zu dienen, als sich selbst zu verwirklichen.

So geht er 1913 zusammen mit seiner Frau in den Norden der französischen Kolonie Kongo und betreibt in Lambaréné am Ufer des Flusses Ogowe ein einfaches Urwaldspital. Zu dieser Zeit fehlt es der dortigen Bevölkerung an jeglicher medizinischen Versorgung.

Seine Erfahrungen als Arzt in Lambaréné und die Schrecken des Ersten Weltkrieges schlagen sich in seiner Ethik „der Ehrfurcht vor dem Leben“ nieder, die er kurz nach dem Ende des Ersten Weltkrieges ausformuliert. Das leitende Prinzip dieser Ethik beschreibt Schweitzer so: „Ethisch ist der Mensch nur, wenn ihm das Leben als solches, das der Pflanze und des Tieres wie das des Menschen, heilig ist und er sich dem Leben, das in Not ist, helfend hingibt.“

Bereits als kleiner Junge konnte Schweitzer sich nicht vorstellen, dass es irgendeinen Wertunterschied zwischen dem Leben eines Menschen und dem eines anderen Geschöpfes gibt. Dementsprechend pflegte er auch vor dem Zubettgehen mit den folgenden Worten zu beten: „Lieber Gott, schütze und segne alles, was Odem hat. Bewahre es vor allem Übel und lass es ruhig schlafen.“

Albert Schweitzer und sein Wirken sind mittlerweile in ziemliche Vergessenheit geraten. Aber die Welt ist seit seinen Tagen nicht unbedingt besser geworden.

Von daher, denke ich, lohnt sich die Erinnerung an seine Ethik durchaus. Denn sie speist sich eben nicht nur aus der christlichen Tradition der Nächsten- und Feindesliebe und dem Gebot „Du sollst nicht töten“. Sondern auch aus der jedem Menschen zugänglichen Beobachtung, dass alles Leben auf dieser Erde wunderbar und kostbar ist.

Wenn wir diesen Gedanken des Öfteren bei unseren Handlungen berücksichtigen, wird es der Welt ganz gewiss nicht schaden.