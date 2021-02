Ganz Bottendorf renoviert seine Kirche seit über 16 Jahren

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland hat die St.-Mauritius-Kirche in Bottendorf zur „Kirche des Monats Januar 2021“ erklärt. Das ist das Verdienst eines Fördervereins, der sich bereits seit 2004 für die Dorfkirche engagiert. Irene Fröhlich, Erika Keller und Jens Widder (von links) vom Förderverein sind stolz auf das bisher Erreichte.

Die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland hat die St.-Mauritius-Kirche in Bottendorf zur „Kirche des Monats Januar 2021“ erklärt. Das ist das Verdienst eines Fördervereins, der sich bereits seit 2004 für die Dorfkirche engagiert. Der derzeit 36 Mitglieder zählende Verein hat über die Jahre zahlreiche Mittel akquiriert und stets mit Unterstützung der Ortschaft sowie zahlreicher Freiwilliger in unzähligen Stunden Eigenleistung die Kirche samt Nebengebäuden auf Vordermann gebracht.