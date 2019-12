Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klosterkammer hilft Hainrode

Die Klosterkammer Hannover unterstützt die Kirchensanierung in Hainrode. Fördermittel in Höhe von 25.000 Euro wurden für die Instandsetzung von Turmhelm und -schaft sowie der Ostwand und des südlichen Anbaus bereitgestellt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Zuwendungsausschuss der Klosterkammer Hannover insgesamt über 18 Projekte vor allem in Niedersachsen und eine Fördersumme von insgesamt gut 300.000 Euro positiv entschieden.