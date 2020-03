Im Dorfgemeinschaftshaus in Berlstedt feierten die Kirchspiele Buttelstedt und Neumark den Weltgebetstag.

Mit Gitarrenmusik und Afrika-Buffet in Berlstedt

„Pilger Jakob“ ist wieder unterwegs: Das Netzwerk Kinder und Familien im 12-Kirchen-Land der Kirchspiele Buttelstedt und Neumark feierte in Berlstedt den Weltgebetstag. Dessen zentrales Thema war in diesem Jahr Simbabwe, und folgerichtig meldete sich der Pilger per Videobotschaft von dort, um die kleinen und größeren Besucher zu begrüßen.

Kerstin Rabe brachte die Anwesenden mit ihrer Gitarre zum Mittanzen. Jugendliche hatten eine Bilder-Präsentation über Simbabwe vorbereitet, und auch ein Buffet mit typischen Gerichten des afrikanischen Landes durfte nicht fehlen: Tomaten, Okra, Salate, Bananenkuchen, Kartoffel-Auberginen-Auflauf und Muffins.

Der geistliche Impuls des Tages beschäftigte sich mit dem Johannes-Evangelium: „Steh auf und geh“. Zum Abschluss ging es noch kreativ zur Sache: Jung und Alt bastelten Trommeln, gestalteten diese mit Farben oder kreierten lustige Tiermasken. Nun freuen sich alle auf die nächste Veranstaltung – den Familiennachmittag am 29. März im Pfarrgarten Neumark.